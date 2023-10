Camping in der Stadt: Die Reisetrends im Herbst

Auf zentral gelegenen Campingplätzen kann man im Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt nächtigen und die schönsten Städte ohne lange Anreise erkunden.

"Campingurlaube sind weiterhin sehr beliebt, im Herbst setzen viele Reisende aber auch auf Städtereisen – und mit angemessener Ausrüstung steht dem Stadturlaub am Campingplatz auch im Herbst nichts entgegen", weiß Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC).

Campingplätze in der Stadt – wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt

Ljubljana: Das Ljubljana Resort Camping am Ufer des Flusses Sava ist rund fünf Kilometer von der Altstadt entfernt. "Ljubljana zählt zwar zu einer der kleinsten Hauptstädte Europas, man sollte es aber auf jeden Fall gesehen haben. Die Stadt ist so gut wie nie überlaufen und gleichzeitig nicht langweilig", weiß Mehlmauer.

Paris: Paris zählt zu den größten europäischen Metropolen, umso erfreulicher ist es, dass es einen Campingplatz direkt im Stadtgebiet gibt. Camping de Paris hat ganzjährig geöffnet und liegt am Rande des Parks Bois de Boulogne direkt am Seine-Ufer. Mit einem Shuttlebus gelangt man zur nächsten Metro-Station. Zum meistbewunderten Bauwerk der Stadt, dem Eiffelturm, sind es gerade einmal sechs Kilometer zu Fuß.

Prag: Die tschechische Hauptstadt glänzt gleich mit zwei Stadtcampingplätzen: Auf einer Insel inmitten der Moldau, mit Blick auf die Burg Vyšehrad, liegt das 4-Sterne Praguecamp, rund vier Kilometer vom Zentrum entfernt. Etwa eine Viertelstunde zu Fuß vom Prager Zoo, einem der größten in Mitteleuropa, liegt das Autocamp Trojská im Villenviertel Troja, von wo es rund 4,5 Kilometer ins historische Zentrum sind. Von der Bushaltestelle direkt vor der Türe erreicht man einfach alle wichtigen Sehenswürdigkeiten.

Neben Campingplätzen in Hauptstädten, bieten auch kleinere Städte wie Brügge, Luzern oder Verona Campingmöglichkeiten in der Stadt. Eine Auswahl an Stadtcampingplätzen inkl. Sightseeing-Tipps findet man unter: Vom Campingplatz ins Stadtgetümmel | ÖAMTC (oeamtc.at).

Vor Ort Campingfahrzeug stehen lassen und auf Öffis umsteigen

Für Stadterkundungen empfiehlt es sich, z. B. Öffis oder Fahrräder zu nutzen. Damit entfällt die Parkplatzsuche, die – genau wie enge Gassen – mit großen Campingfahrzeugen oder Gespannen zu einer echten Herausforderung werden kann

"Je nach Region, z. B. in Interlaken in der Schweiz, ist für die Dauer des Camping-Aufenthalts die Nutzung der Öffis sogar kostenlos. Und viele Städte bieten Tourismuspässe – sogenannte Citycards – an, mit denen neben den Öffis auch vergünstigte Eintritte in Museen und Sehenswürdigkeiten inkludiert sind", weiß Mehlmauer.

Mehr Tipps rund ums Thema Camping inkl. Vorteilspartner, bei denen man als ÖCC-Mitglied u. a. bei der Camper-Miete oder bei Campingplätzen sparen kann, findet man unter Österreichischer Camping Club | Camping Info Österreich | ÖCC.