Lana vereint die Vorteile einer ländlichen Umgebung mit einem urbanen Kern und ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Radfahrten. Das autofreie Vigiljoch, der Hausberg von Lana, ist per Seilbahn in wenigen Minuten erreichbar und vor allem bei Familien, Naturliebhabern und Mountainbikern äußerst beliebt. Lana ist übrigens die größte und älteste Apfelanbaugemeinde Südtirols Tipp: Die Zeit der Apfelblüte ist besonders schön!

Nicht weit von Lana entfernt: Meran. Die zweitgrößte Stadt Südtirols (nach Bozen) ist für ihre Heilbäder und ihre Gebäude im Jugendstil bekannt. Wahrzeichen der Stadt ist ein Meisterwerk des Jugendstils: das Kurhaus von Meran. Der Sissi-Weg führt zum Schloss Trauttmansdorff mit seinen Terrassengärten – absolut sehenswert! Zum Schloss gehört auch das Touriseum, ein interaktives Museum mit Ausstellungen über den Alpentourismus. Bereits im 19. Jahrhundert verbrachten zahlreiche Adelige, Intellektuelle und Schriftsteller einen Kuraufenthalt in Meran, linderten ihre Leiden – und machten die Stadt weltbekannt.

Mediterrane Flora umgeben von Bergen – wie geht das überhaupt? Warme Luft kommt von Süden her, während die imposanten Berge im Norden das Land vor Kälte schützen – ideale Bedingungen für eine wohl-

tuende Auszeit.

Auch in Sachen Kulinarik stößt man in Südtirol auf zwei Welten. Ob Erdäpflblattln und Knedl oder Pizza und Pasta – Gäste können einmal mehr zwischen alpin und mediterran wählen. „Tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen“ (Teresa von Avila). Nicht zu vergessen: die herrlichen Weine! Für zahlreiche Rebsorten, darunter die autochthonen Sorten Lagrein, Vernatsch und Gewürztraminer, sind die klimatischen Voraussetzungen ideal. Sie gedeihen prächtig und werden in den Kellereien zu weltbekannten, vielfach ausgezeichneten Tropfen verarbeitet. Da kann man nur mehr sagen: Mahlzeit und Prost!