Schnee. Überall Schnee. Langsam rieselnd oder dicht stöbernd von oben, pulvrig und tief unter den Schuhen. Und er glitzert: Untertags, wenn die Sonne ihre Strahlen auf ihn wirft, und in den Nacht- und Dämmerstunden, wenn von den Straßenlaternen und aus den Häusern sanfte Lichter leuchten. Und dann diese Stille: Wohltuend, behaglich und beruhigend schluckt der Schnee die Geräusche, die nur hin und wieder aus den wohligen Pubs oder den vorbeifahrenden Schneepflügen ertönen.

Sirrka Levi: Das größte Skigebiet Finnlands

Die Winteridylle Finnlands versprüht einen besonderen Zauber. 170 Kilometer nördlich des Polarkreises liegt in der Region Sirrka Levi das größte Skigebiet Finnlands. Hier, im Nordwesten Lapplands, unweit der Grenze zu Schweden und Norwegen, ragen bis zu 530 Meter Fjälls (Bergzüge) aus den Wäldern und Wiesen. Das beschauliche Winterflair wandelt sich jedoch schnell in eine Bühne für Wintersport und -spaß, der das Winterherz höherschlagen lässt: Sowohl Freunde des alpinen als auch des nordischen Wintersports kommen auf ihre Kosten. Zusätzlich werden Aktivitäten wie Schneeschuhwanderungen, Husky- und Rentiersafaris, Eis-Go-Kart-Fahren, Motorschlittenfahrten, Eislochangeln und Fatbike-Touren angeboten.

Gleich vorweg: Skifahren in Levi ist nicht das Gleiche wie in Österreich. Es ist entspannter. Zum einen, weil auf den Pisten und bei den Liften kein Gedränge herrscht, und zum anderen, weil das Skigebiet voller blauer Pisten ist und selbst der aus dem Weltcup bekannte „Steilhang“ (unter anderem dank des pulvrigen Schnees) zum gemütlichen Dahingleiten einlädt.

Skifahren bei Flutlicht

Skifahren in Levi bedeutet auch Skifahren bei Flutlicht, denn aufgrund der nördlichen Lage sind die Tage kurz. An manchen im Dezember zeigt sich die Sonne überhaupt nicht, wodurch der Besucher lernt, die Nacht zum Tag werden zu lassen. Abseits der Pisten beispielsweise unter schneebeladenen Bäumen mit Schneeschuhen durch das verschneite Lappland zu stapfen. Oder Langlaufen.

Oder sich von Pferd, Huskys oder Rentieren durch den Schnee ziehen zu lassen. Letztere, von denen es in der Region Kittilä rund 12.000 gibt, sind übrigens stur. Unter ihnen lebt, wie den Österreichern gerne erzählt wird, auch Ferdinand. Jenes Rentier, das Marcel Hirscher 2013 als Siegespreis nach einem Rennen in Levi symbolisch geschenkt bekam.

Mit Rentieren, Husky und Motorschlitten durch den Schnee

Für etwas mehr Speed als die tierischen Gefährte sorgen hingegen Fahrten mit Motorschlitten. Dick in Overalls eingepackt wird mit bis zu 70 km/h über die finnischen Wiesen und Seen – so sagt man, man sieht nur Schnee – durch die Nacht geflitzt. Dabei kann es schon einmal passieren, dass der Guide auf einmal stehen bleibt und auf den Himmel deutet. Was zu sehen ist? Zuerst nichts. Nur der Nachthimmel, der über der Schneelandschaft Finnlands liegt. Und auf einmal: Grüner Glitzerhimmel, der sich zunehmend zu einem Nordlicht bildet. Was für ein Anblick! Und auch ein Glück: Durchschnittlich 111 Polarlichtsichtungen gibt es hier jährlich.

Möchten sich Levi-Besucher einmal eine Pause vom Schnee gönnen, zahlt sich ein Besuch in der Samiland-Ausstellung aus, die die Vergangenheit und Gegenwart des einzigen indigenen Volkes der Europäischen Union, der Samen, zeigt.