Vom offenen Jeep aus strecken wir unsere Nasen so weit wie möglich in Richtung Sandpiste. Der Abdruck der Löwenpfote ist ganz frisch. Weit kann er also nicht sein, einer der letzten asiatischen Löwen. Und dann bekommen wir die zehn Jahre alte männliche Großkatze zu Gesicht: Sein Maul ist geöffnet, der mächtige Körper bebt vor Übersättigung. Die Nationalpark-Ranger wissen: Er hat in der Nacht einen Hirsch verspeist.

Kontrastreich & ursprünglich

Über 500 Löwen leben heute wieder im Sasan Gir Nationalpark im westlichsten Bundesstaat von Indien – in Gujarat. Einst waren sie von Indien über den Mittleren Osten bis Griechenland verbreitet, ehe sie Anfang des 20. Jahrhunderts fast ausgerottet wurden.

Wir sind früh aufgebrochen zu unserer Safari in der von Flüssen durchzogenen Wald- und Savannenlandschaft. Und wir haben unbeschreibliches Glück: Als sich der Frühnebel lichtet, erhaschen wir im Dickicht auch noch den Blick auf einen scheuen Leoparden, der gerade das Weite sucht.

Aber vielleicht kommt unser Glück ja nicht von ungefähr? Bei einem Stopp auf unserer Tour haben wir Kühe am Straßenrand mit frischem Grün gefüttert. „Das bringt ein gutes Karma“, ließ uns Reiseleiter Umakant wissen.

Wer nach Gujarat reist, taucht in völlig fremde Welt ein. Hier hat sich Indien seine Ursprünglichkeit bewahrt. Hier sind der Zauber und die Faszination, die von dem fernen Land ausgehen, noch nicht verflogen. Ein Kaleidoskop an Farben, Gerüchen und Eindrücken erwartet uns jeden Tag aufs Neue – und das ohne unangenehme Nebengeräusche. Lästige Bettler wie in den touristischen Teilen Indiens gibt es hier nicht. Es dominiert ehrliches Interesse an den Besuchern – und hie und da der Wunsch nach einem Selfie. Touristen sind in Gujarat eben noch eine echte Sensation.

Kontrastreich wie das Leben ist auch der Bundesstaat: Von tropischer Vegetation mit Papaya-Plantagen im Süden bis zur Salzwüste Little Rann of Kutch an der Grenze zu Pakistan. Dort erwartet uns ein weiteres Naturhighlight: Vor dem leuchtenden Rot der untergehenden Sonne hat sich eine Gruppe der vom Aussterben bedrohten asiatischen Wildesel versammelt. Sie teilen ihren Lebensraum mit Hyänen, Füchsen, Wölfen und unzähligen Vogelarten, die sich an die lebensfeindliche Umgebung angepasst haben.

Einzigartige Stoffmalerei

Unsere Reise führt uns von der Stadt Bhuj zu den umliegenden Banni-Dörfern. Die traditionell lebenden Dorfgemeinschaften sind bekannt für ihre alten Handwerkskünste wie die einzigartige Rogan Stoffmalerei. Geschickt zieht Abdulgafur Khatri die mit Öl gemischte Farbe über die Stoffe und zeichnet mit einem Stäbchen Muster, die wie gestickt aussehen. Auch bei den Kulturdenkmälern und Heiligtümern enttäuscht Gujarat seine Gäste nicht. Der Stufenbrunnen Rani Ki Vav in Patan aus dem 11. Jahrhundert beeindruckt durch seinen bestens erhaltenen Skulptur- und Reliefschmuck und gehört seit 2014 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

27 Meter führt der Brunnen in die Tiefe. In Architektur und Baukunst dem um nichts nach steht der Sonnentempel Modhera, der zu den bedeutendsten Sakralbauten von Indien zählt. An einem künstlichen Teich erheben sich die Gebäude, deren Säulen reich mit Figuren dekoriert sind.

Beim Abendessen in einem ehemaligen Maharaja-Palast ziehen wir Bilanz über unsere Reise durch Gujarat: Wir haben grandiose Bauwerke und Naturschauspiele gesehen. Aber das eigentliche Highlight ist das uns völlig fremde Leben in diesem noch weißen Flecken auf der touristischen Landkarte.

Reise-Infos

Der indische Bundesstaat Gujarat grenzt u. a. an Rajasthan, Pakistan und das Arabische Meer. Die wirtschaftlich bedeutendste Stadt ist Ahmedabad. Die Stadt Bhuj ist touristisch bekannt für seine Altstadt, Paläste und Grabmäler. Gujarat ist eine der wenigen indischen Bundesstaaten, in denen Alkohol verboten ist.

Angebot: „Asiens letzte Löwen. Höhepunkte in Gujarat – Ursprüngliches Indien“ von Raiffeisen Reisen; ab 2.790 Euro

Termine: 18. Februar bis 2. März und 18. bis 30. März; Flug mit Brussels Airlines von Wien über Brüssel nach Mumbai, Inlandsflüge Mumbai-Bhuj, Ahmedabad-Mumbai, elf Nächtigungen in sehr guten Mittelklassehotels (drei Nächtigungen in Maharaja Palästen)

Höhepunkte: Bhuj, Banni-Dörfer, Sasan Gir Nationalpark, Diu, Nationalpark „Little Rann of Kutch“, Sonnentempel Modhera, Stufenbrunnen Rani Ki Vav, Poshina mit einem Besuch der Ureinwohner Indiens, Ahmedabad

Leistungen: Halbpension, Vollpension im Nationalpark Sasan Gir, Jeepsafari im Gir Nationalpark und im Nationalpark Kutch, deutschsprachige Reiseleitung

Informationen: www.raiffeisen-reisen.at, www.brusselsairlines.com; Buchung: Tel. 0676/83075 DW 400, info@raiffeisen-reisen.at