Italien – Strände wie Sand am Meer

Von Ligurien bis Kalabrien, von Venetien bis Apulien, auf Sardinien und Sizilien findet man atemberaubende Strände, die Badegenuss pur und unvergessliche Ferien versprechen. Für 427 Strände heißt es zudem: die Blaue Flagge, die Bandiera Blu, darf gehisst werden. Dieses Öko-Label steht u. a. für hohe Umweltstandards und einwandfreie Wasserqualität.

Pack die Badehose ein!

Endlose goldene und flach abfallende Strände, ein sauberes Meer und viel Unterhaltung für Kinder – das ist Grado. Seit vielen Generationen schon ist die sogenannte „Sonneninsel“ mit dem knapp drei Kilometer langen Hauptstrand voller Grünflächen und Spielplätze, Bars und Restaurants als idealer Ort für den Familienurlaub bekannt.

Mindestens genauso familientauglich, doch um einiges unbekannter sind hingegen die Strände von Rodi Garganico auf dem Gargano-Vorgebirge in Apulien. Auch hier bieten lange Strände und kristallklares Wasser das optimale Umfeld für Strandurlaub mit Kindern. Einen lustigen Urlaub mit den Kleinsten versprechen die Lidi di Comacchio in der Nähe von Ferrara in der Emilia-Romagna. Sie bieten neben Strand und Meer auch Schwimmbäder mit Rutschen.

Dem Familienspaß steht auch in Sottomarina (Venetien) nichts im Wege. Breite Strände mit feinem Sand erfreuen ebenso wie die vielen Unterhaltungsmöglichkeiten. Dies gilt auch für Lerici (Ligurien) wo Strände inmitten des unberührten Grüns zum Verweilen einladen. In Kalabrien lässt der Praia a Mare Beach zusätzlich das Herz aller Schnorchler höherschlagen.

Die Seele baumeln lassen

Ob Hängematte oder Liegestuhl, ob aufs Meer schauen oder von Bucht zu Bucht wandern – Italien heißt alle Urlauber:innen, die die Ruhe suchen, sich entspannen und Energie tanken wollen, mit seinen zahlreichen Angeboten herzlich willkommen. Bereits die Auswahl an malerischen Plätzen direkt am Meer ist riesig: Lange Strände zum Spazierengehen, kleine, versteckte Buchten, in die man sich zurückziehen kann oder naturbelassene Strände in unberührter Landschaft. So finden Ruhesuchende zum Beispiel am Collelungo-Strand im Maremma-Nationalpark in der Toskana einen wahren Schatz – weitläufig und naturbelassen.

Der Wunsch nach wilder Natur und türkisblauem Meer erfüllt sich auch an der Riviera del Conero in den Marken. Hier zählt der feine Kiesstrand Due Sorelle zu den beliebtesten Bade-Destinationen.

Als wahrer Geheimtipp gelten auch die Strände an der nur rund 35 Kilometer lange Küste der Region Molise. Mit einer beeindruckenden Naturvielfalt wartet der Strand von Punta Aderci, ein Naturschutzgebiet im Küstenstreifen der Abruzzen, auf. Wer schwarzen Sand liebt, der ist in der Cala Jannita am Rande des Naturparks Illicini, in der Nähe von Maratea in der Basilikata, richtig. Der Strand ist der perfekte Ausgangspunkt, um die nahe gelegene Grotta della Sciabella zu besuchen.

Natur und Kultur auf den Inseln

In wilder Landschaft, von felsigen Hängen und schroffen Gipfeln eingerahmt und mit Höhlen durchzogen – so beglückt Cala Luna an der Ostküste Sardiniens in erster Linie Schnorchler und Taucher. Goldener Sand und seichtes Wasser machen den Strand aber auch für Kinder geeignet.

Einzigartig in Italien ist der im Süden von Sizilien gelegene Strand der Scala dei Turchi. Es handelt sich um eine blendend weiße Klippe, die im Laufe der Zeit von Wind und Meer geformt wurde. Aber auch die kleineren Inselarchipele Italiens verzaubern mit ihrem Flair: So lädt die Inselgruppe der Pontinischen Inseln im Tyrrhenischen Teil des Mittelmeers zum Insel-Hopping ein.

Die sechs, nahe beieinander liegenden, Inseln sind von türkisblauem Wasser umgeben und eignen sich hervorragend fürs Hüpfen von einer zur anderen. Eine wunderbare Verbindung von Natur und Kultur bietet die kleine Insel Procida im Golf von Neapel an. Sie ist italienische Kulturhauptstadt 2022, verzückt die Gäste bereits bei der Ankunft durch farbenfrohe Häuser, die sich scheinbar übereinander gestapelt an einen Steilhang schmiegen, und präsentiert unter dem Motto „Cultura non isola“ – „Kultur isoliert nicht“ – bis Ende des Jahres ein vielfältiges Programm.

Ob altbewährt, neu entdeckt oder noch als Geheimtipp gehandelt, ob Natur pur oder mit Kultur aufgeladen – den unzähligen Stränden in Italien ist eines gemeinsam: Sie sorgen garantiert für entspannte Urlaubstage für Singles, Paare und Familien mit Kindern …