Urlaub in Österreich ist derzeit aktueller denn je, denn langfristige Urlaubsplanung und auch Erholung im Ausland sind derzeit schwierig umzusetzen. Daher: warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah! Wie wäre es etwa mit einer Wanderung in Niederösterreich? Ob Weitwandern oder Pilgern, wandern mit Kindern oder Hunden, Touren für Klettermaxe und leichte Wanderungen für Wochenend-Aktive: Die landschaftliche Vielfalt findet sich auch in den Touren und Wanderwegen wieder. Niederösterreich bietet eine große Vielfalt an unterschiedlichen Wander-Regionen – manche sind perfekt für heiße Sommertage, andere ideal im Winter. Ob Seen oder Berge, Wälder oder Wiesen, in Niederösterreich gibt es immer die ideale Wandertour je nach Lust und Laune.

Die NÖN präsentiert ab sofort mit den Reisereportern Sonja und Gerald Lechner die schönsten Wanderrouten des Landes. Jede Woche (immer am Donnerstag) wird eine interessante Route aus den unterschiedlichen Vierteln auf NÖN.at im Ressort „Freizeit/Ausflug & Reise“ vorgestellt.

Detaillierte Infos und zusätzliches Material wie Wanderkarte, GPS-Track, Video und viele Fotos gibt es auch unter: www.diereisereporter.at!