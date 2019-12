Das größte und schönste Eisfestival der Welt findet vom 22. Dezember bis Ende Februar 2020 in Harbin (China) statt. Riesige bunte Eisskulpturen lassen die Besucher eintauchen in ein China wie aus dem Märchen!

Die aus Eis und Schnee gefertigten Kunstwerke verteilen sich über die ganze Stadt und nachts werden sie in wunderschönes Licht getaucht. Die Künstler kreieren zusammen eine begehbare Stadt aus Schnee und Eis und die Arbeiten dafür dauern Wochen. Es werden bekannte Skulpturen und Gebäude aus der ganzen Welt nachgebaut, aber neben all den Kunstwerken können Sie auch in Eisrestaurants Ihren Hunger stillen. Das Harbin-Eisfestival in China verspricht ein märchenhaftes Flair und eine einzigartige Atmosphäre.

