Rhodos, die „Roseninsel“, galt in der Antike als Lieblingsinsel des Sonnengottes Helios – nicht ohne Grund: Das Eiland zählt mit 3.000 Sonnenstunden pro Jahr zu den sonnenreichsten Inseln Griechenlands. Heute gehören quirlige Urlaubsorte und ursprüngliche Dörfer, endlose Strände und idyllische Badebuchten, archäologische Schätze und kunsthistorische Highlights zu den vielen unterschiedlichen Facetten der Insel.

Eine Taverne lädt direkt am Meer zum Genießen ein. | Shutterstock.com

Die meisten Badeorte liegen im Norden der Insel. Hier gibt es ein großes Angebot an Unterkünften aller Kategorien, vielseitige Wassersportmöglichkeiten und ein attraktives Abendprogramm. Am Hafen von Mandraki, wo in antiker Zeit der berühmte Koloss von Rhodos stand, liegen moderne Segeljachten und Motorboote neben traditionellen Kaikis. Von hier verkehren auch regelmäßig die Fähren nach Piräus und auf die Nachbarinseln.

Natur und Baukunst begeistern Besucher

Das Mitsis Alila Resort & Spa nahe Faliraki ist ein Geheimtipp. | Mitsis Hotels Greece

Nirgendwo sonst stößt man auf so ein fantastisches Zusammenspiel von Natur und Baukunst wie hier auf Rhodos. Die Altstadt von Rhodos ist UNESCO Weltkulturerbe! Sie ist fast vollständig erhalten und von einer mächtigen Stadtmauer umgeben. Das architektonische Erbe wird von mittelalterlichen Bauwerken geprägt (Ritterstraße, Großmeisterpalast etc.). Rhodos-Stadt ist eine faszinierende Kombination aus Kultur & Urlaubsvergnügen. In einer herrlichen Bucht liegt das außerordentlich malerische Lindos, einer der schönsten Orte Griechenlands. Unter der mächtigen Akropolis präsentiert sich ein Ort wie aus dem Bilderbuch mit weißen Würfelhäusern und malerischen Gassen. So viel Schönheit zieht natürlich auch viele Besucher an, daher sind am schönsten die Morgen- und Abendstunden um diesen zauberhaften Ort zu genießen. Nachts verwandelt sich das hübsche Lindos in eine quirlige Welt aus kleinen Bars und Cafés, von den Dachterrassen bieten sich herrliche Ausblicke.