Vom Spezialisten geprüfte Korsika-Reisen buchen

Vor mehr als 50 Jahren in Österreich gegründet, beinhaltet das Produkteportfolio gegenwärtig die Destinationen Korsika, Griechenland, Kalabrien, Madeira, Menorca, Norditalien, Österreich, Süddeutschland, Island und Lappland.

Rhomberg Reisen verfügt zu jedem Zielgebiet über ein sehr vielfältiges, erprobtes Angebot mit persönlich geprüften, höherwertigen Feriendomizilen, Rundreisen sowie Individualreisen.

Die landschaftlich reichste Insel im Mittelmeer

Auf Korsika erwartet Sie eine einzigartige Kombination aus Sonne, Bergen und Meer: Wandern Sie in unberührter Natur, baden Sie an traumhaften Stränden, erklimmen Sie die majestätischen Berge oder besichtigen Sie die vielen kulturellen und landschaftlichen Sehenswürdigkeiten rund um die Hauptstadt Ajaccio. Auch die Städte Calvi, Bastia, Bonifacio und Porto Vecchio haben alles, was das Urlaubsherz begehrt.

Die Unterkünfte sind vielfältig: Entscheiden Sie sich für ein komfortables Hotelzimmer oder ein eigenes Ferienhaus mit viel Platz. Korsika ist wie gemacht für Naturliebhaber, einen spannenden Aktivurlaub oder einen abwechslungsreichen Familienurlaub, der Groß und Klein begeistert.