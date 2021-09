Großer Erfolg für die „TAZI“ Rucksackaktion: Nach 50 besuchten TOP-Ausflugszielen Niederösterreichs und 1.365 absolvierten Kilometern zeigt sich der Rucksack prall gefüllt. Eintrittskarten in Höhe von 1.000,00 Euro machen „TAZI“ zum gefragtesten Objekt im Ausflugsbereich. Auf seiner dreimonatigen Reise durch Niederösterreich entwickelte sich der Rucksack zum Sammler sowie Geschichtenerzähler auf den eigenen Social-Media-Kanälen. Plus: Die besten Ausflugstipps für den Herbst.

Für „TAZI“ war es ein epischer Moment. Einer für die Geschichtsbücher. Nach 1.365 absolvierten Kilometern beendete ein Besuch bei der „BRANDNER Schiffahrt“ die abenteuerliche Reise durch Niederösterreich. Zu Fuß, mit der Bahn, per E-Bike, Auto oder Bus, wurde der Rucksack von Mitarbeitern der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs durchs weite Land befördert. Die Route führte durch den Wienerwald, die Donauregion und das Weinviertel, über die Wiener Alpen bis hin zum Wald- und Mostviertel.

50 individuelle Buttons der Mitgliedsbetriebe der TOP-Ausflugsziele heften mittlerweile am Rucksack. Ein Bild mit Symbolcharakter. „Wir wollten mit dieser Aktion den Zusammenhalt unserer Betriebe hervorheben. Gemeinsam treten wir mit unseren 50 Mitgliedsbetrieben am Markt auf. Und eben in dieser Gemeinsamkeit liegt unsere Stärke. So unterschiedlich wir bei den Programmpunkten auseinanderliegen, der gehobene Qualitätsanspruch ist stets das verbindende Element“, sagt Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs.

„TAZI“ Rucksackaktion: 1.000,00 Euro an Wertgutscheinen

Auf dieser einzigartigen Entdeckungsreise entwickelte sich „TAZI“ zum Sammler und Geschichtenerzähler. Von jedem einzelnen Mitgliedsbetrieb wurde der Rucksack in den letzten drei Monaten mit Eintrittskarten und Gutscheinen befüllt. „TAZI“ hat dabei ordentlich an Gewicht zugelegt – und das ist gut so. Die inneren Werte lassen sich auch in Zahlen belegen: „Insgesamt konnten wir von unseren Mitgliedsbetrieben Wertgutscheine in Höhe von 1.000,00 Euro generieren, ein mehr als beachtliches Ergebnis“, freut sich Gruber-Jansen.

Ebenfalls erfreulich: Auf den Social-Media-Kanälen der TOP-Ausflugsziele entwickelte sich der Rucksack zum Influencer. Die Reise wurde genau dokumentiert und den interessierten Ausflüglern im Land spannende Hintergrundinformationen übermittelt. Fehlt nur noch das Happy End: „TAZI“ wird am 7. Oktober 2021 im Rahmen der ORF NÖ Radiosendung „Guten Morgen“ verlost.

Genussvoller Herbstausblick

Noch ist ein wenig Geduld gefragt. Die Gutscheine der „TAZI“ Rucksackaktion sind für die Ausflugssaison 2022 gültig. Bis dahin lohnt ein Blick auf das vielfältige Herbstangebot. Ausgiebige Wanderungen am Schneeberg (Schneebergbahn), der Gemeindealpe Mitterbach oder Raxalpe (Rax-Seilbahn) sind gerade zu dieser Jahreszeit äußerst beliebt. Dem Wein auf die Spur begeben sich Gäste im Vino Versum Poysdorf oder im Retzer Erlebniskeller.

Tipp: Von 24. bis 26. September findet das 66. Retzer Weinlesefest statt. Die Erlebniskellerführung ist besonders zu empfehlen. Die genussvolle Komponente wird auch im Schloss Rosenburg hervorgehoben. Von 2. bis 3. Oktober sowie 9. bis 10. Oktober findet das bereits zur Tradition gewordene Ritterturnier mit dazugehörigem Rittermahl statt.

Mit einem bunten Herbstfest locken die Kittenberger Erlebnisgärten. Am 16. und 17. Oktober erfahren Gäste mehr über die Kraft der Kräuter. Zudem werden Herbst- und Allerheiligengestecke gebastelt. Bei jedem Wetter ein Hit: Ein Familienausflug in den Tierpark Stadt Haag.

Weitere Informationen zu den Angeboten sowie den Kategorien „Bahn- & Schifffahrt", „Burgen & Schlösser", „Genuss-, Garten- & Erlebniswelten", „Museen & Ausstellungen", „Stifte & Klöster", „Thermen & SPA" und „Tier-, Natur- & Nationalparks" findet man unter: www.top-auflug.at



