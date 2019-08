Auf den Spuren der Alm- und Forstwirtschaft finden am 25. August am Hochkar Rundwanderungen mit Erlebnisstationen für die ganze Familie statt. Wanderer machen sich am letzten Sonntag im August auf die „Roas“, genießen den Ausblick von der 360° Skytour und lassen sich dazwischen kulinarisch und musikalisch verwöhnen.

Das ist aber längst nicht alles: Der Hochkar-Gipfel (1.808 m) ist vom JoSchi Berghaus aus immer einen Abstecher wert, der Bergsee (Leckerplan) eignet sich als perfekter Ruheplatz zum Entspannen und Genießen. Wer etwas erleben will, kann sich der Höhlenführung (11 und 13 Uhr) anschließen oder auf eigene Faust einen der Klettersteige („Bergmandl“ oder „Helikraft“) erklimmen.

Hüttenroas-Gewinnspiel

Im Rahmen der Hüttenroas erwartet die Besucher außerdem ein attraktives Gewinnspiel: Alle, die mindestens 4 der 7 Stempel (erhältlich bei den einzelnen Stationen) sammeln und den ausgefüllten Sammelpass beim ÖTK Schutzhaus Hochkar abgeben, nehmen um 15:30 Uhr ebendort bei der Verlosung eines 3-Tages Sommeraufenthaltes im JUFA Hotel Hochkar für 2 Erwachsene und 2 Kinder teil. Die Sammelpässe liegen bei allen Stationen und im Zelt der Ybbstaler Alpen auf.

Alm- und Hüttenroas Hochkar – Die Stationen

Hochkarhof

:Rehschnitzel | Kinderprogramm: Kettenfädeln ab 13 Uhr

: Kaffee und Kuchen | Kinderolympiade von 11 bis 15 Uhr

: Liftbetrieb von 9 bis 16 Uhr, Kostenloser E-Bike Test, Bogenschießen

: Backhendlschmaus

: Mostbratl, Bierspezialitätenbar | Musikalisches Rahmenprogramm ab 12:30 Uhr; Kinderprogramm: Hüpfburg, Preisverlosung um 15:30 Uhr

: Kistenbratl | Kinderprogramm: Specksteinschleifen von 10 bis 12 Uhr, Holzschnitzkunst von 14 bis 16 Uhr

: Almmesse um 11:30 Uhr | Kaffee, Mehlspeisen, Brötchen

Info: www.mostviertel.at, www.ybbstaler-alpen.at