Ein Bergsommer zum Verlieben in den Wiener Alpen

Ein schöner (Berg-)Rücken kann auch entzücken: Kiefern, Fichten und Buchen dominieren den Baumbestand oberhalb der Talstation der Rax-Seilbahn auf 540 Metern Seehöhe. Im Pendeltakt schweben Gäste in den Kabinen der ersten Personen-Seilschwebebahn Österreichs darüber hinweg. Die achtminütige Fahrt gibt Einblick in die verschiedenen Vegetationszonen und macht Lust auf mehr. Die Tickets sind bequem online buchbar.

Rax lockt mit Bergsommer-Opening

Auch ohne das Erklimmen des 2.007 Meter hohen Gipfels hat eine Runde am Rax-Plateau viel zu bieten. Die Raxalpe ist ein sorgsam gehütetes Wasserschutz- und Naturreservat, weshalb man seltene Alpenpflanzen, Gämse und Murmeltiere bewundern kann. Gelegentlich bekommen Wanderer sogar einen Steinadler zu Gesicht. Meist als Fixpunkt in der Wanderroute eingetragen sind der „Balkon“, der tief ins Höllental blicken lässt, das felsige „Törl“ sowie der bunte Alpengarten mit rund 200 verschiedenen Pflanzenarten.

Mehr darüber berichtet „Kräuterhexe“ Dr. Astrid Grohmann im Zuge sommerlicher Kräuterwanderungen. Um den Bergsommer gebührend einzuläuten, wird am 12. Juni 2022 ein "Bergsommer-Opening" veranstaltet. Neben kulinarischen Highlights sorgen „Die Mürzer Spitzbuam“ für schwungvolle Bergmomente. Die Teilnahme an der musikalischen Darbietung ist kostenlos.

Neues Kuschelnest und flotte E-Bikes

Das Ottohaus hat in der neuen Bergsaison durchgehend geöffnet und bietet den Wandergästen neben authentischen Hüttenschmankerln einfach ausgestattete Zimmer zur Übernachtung. Für mehr Komfort steht ein neu gestaltetes Kuschelnest: „Das stilvoll eingerichtete Doppelzimmer sorgt für einen stimmungsvollen Bergaufenthalt und bietet einen umwerfenden Panoramablick“, betont Scharfegger.

Neben dem Ottohaus lässt es sich auch im Raxalm-Berggasthof komfortabel nächtigen und kulinarisch verwöhnen. Der Natur nahe sind Gäste bei Park’n’Camp am Eingang des Höllentals. Großzügig gestaltete Stellplätze für Wohnwagen, Wohnmobile und Caravans sowie zahlreiche Wiesenplätze für Zelte laden naturverbundene Gäste zum erlebnisreichen Camping-Abenteuer ein. Neu: Besucher:innen können sich ab sofort E-Bikes ausleihen und damit die Region erkunden. Ergänzt wird das Angebot mit modernen Sanitäranlagen, gratis WLAN sowie einem SB-Snack-Buffet.

Kultur-Comeback am Fuße der Raxalpe

Mit den Festspielen Reichenau (2. Juli bis 6. August) heuer erstmalig unter der künstlerischen Leitung von Maria Happel und ihrem Team kehrt die Kultur nach einer COVID-19-bedingten Auszeit zurück in die Region. Ebenfalls ein großes Comeback feiert das erfolgreich etablierte Kulturprojekt "Theater in den Bergen".

Eine pikant-verwobene Dreiecksgeschichte steht im „Raxalpenhof – Zuhause am Land“ in Prein im Zentrum der Handlung. Sigmund Freud, der Erforscher des Unbewussten, wird in dem Stück „Im Dreieck“ wieder von Schauspieler Sandro Swoboda verkörpert.

Die Rolle von Lou Andreas-Salome, eine der wahrscheinlich berühmtesten intellektuellen Frauen in Europa um 1900, übernimmt Sandra Schuller. Den Schüler und Konkurrenten Freuds, Viktor Tauks, spielt Andreas Wutte. Innerhalb der Dreiecksgeschichte ergeben sich spannende Szenen voller Neid, Eifersucht, Euphorie und Tratsch. Die Termine: 04.08. (Vorpremiere), 05.08. (Premiere), 06.08., 12.08., 13.08., 19.08. und 20.08.2022 (Derniere). Die Tickets (inkl. 1 Glas Sekt) kosten 24,00 Euro.

Klettersteige und Kajakfahrten

Neben Kulturgenuss auf höchstem Niveau werden im Rax-Gebiet die Sehnsüchte vieler erfüllt. Speziell die geführten Wanderungen am Rax-Plateau sowie die Klettersteige in der Region finden großen Anklang. Vom Haid- bis hin zum Teufelsbadstubensteig – rund um Reichenau an der Rax sind 47 Klettersteige unterschiedlichster Kategorien wählbar.

Wer nicht so hoch hinaus möchte, hat die Möglichkeit, die Region im Rahmen einer Kajaktour zu erkunden. Die Schwarzau schlängelt sich auf einer Länge von 16,7 Kilometern zwischen Kalksteinmassiven durch das beeindruckende Höllental. Danach heißt es: Den eigenen Energiespeicher wieder aufladen. Am besten im Ausflugserlebnis Restaurant „am Wasserwerk“, dem Gastro-Highlight der Region. Gäste kommen in den Genuss einer neuen Speisekarte, die nur so vor Regionalität sprüht. Zudem werden mit Bowls, veganen sowie vegetarischen Alternativen internationale Trends berücksichtigt.

Schneeberg-Rax-Kombiticket für mehr Berggenuss

Um zwei Bergwelten mit einem Ticket erleben zu können, bündeln der Schneeberg sowie die Raxalpe seit Kurzem ihre Kräfte: Die Schneebergbahn und die Rax-Seilbahn haben ein neues Kombiticket auf den Markt gebracht und stärken somit den Ausflugs- und Nächtigungstourismus in den Wiener Alpen in Niederösterreich. Mit dem Schneeberg-Rax-Kombiticket kommen Natur- und Berginteressierte in den Genuss zweier Bergwelten – und das zu einem vergünstigten Preis: Erwachsene 55,00 Euro, Kinder (6-15 J.) 28,00 Euro. Das bedeutet eine Ermäßigung von 17,00 Euro für Erwachsene und 7,00 Euro für Kinder.