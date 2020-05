Es geht wieder aufwärts. Auf 1.545 Metern Seehöhe. Von der Tal- bis zur Bergstation in weniger als acht Minuten: Die Rax-Seilbahn befördert ab Freitag, den 29. Mai 2020 Gäste wieder auf das Raxplateau. „Auf diesen Moment haben wir alle sehnsüchtig gewartet. Für uns als familiengeführter Betrieb waren es mehr als herausfordernde Wochen und Monate. Wir sind wieder auf Kurs und sehr dankbar dafür“, sagt Bernd Scharfegger, Geschäftsführer Scharfeggers Raxalpen Resort.

Online-Ticketing und mehr Raum zur Entfaltung

Sicher und im Pendeltakt geht es für die Gäste der Rax-Seilbahn täglich bergauf bzw. bergab. Um die Fahrt antreten zu können, ist ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich. Zudem wurden mehrere Desinfektionsspender installiert.

Scharfeggers Raxalpen Resort Bernd Scharfegger

Die einheitlichen Hygiene-Beschilderungen, welche in der Task Force des Landes Niederösterreich erarbeitet wurden, vereinfachen dem Gast das Bergerlebnis. Der Wartebereich in der Tal- und Bergstation verlagert sich ins Freie. Mit den online buchbaren "Print-at-Home-Tickets" können Gäste kontaktlos in die Kabine der Rax-Seilbahn einsteigen. "Ein Ticketkauf ist nach wir vor auch direkt beim Schalter möglich. Für eine optimale Planung des Ausfluges empfehlen wir jedoch die Online-Variante, die in wenigen Klicks zum Ticket führt“, so Scharfegger.

Genuss für Augen und Gaumen

Ein weiteres Asset am Berg ist die Hüttengastronomie, die im Ottohaus oder Raxalm-Berggasthof ihren Ursprung hat. Seit 15. Mai hat das Ottohaus unter Berücksichtigung aller behördlichen Vorgaben geöffnet.

Arthur Michalek Wanderparadies Raxalpe

Einen Augenschmaus bietet aktuell der 4.000 Quadratmeter große Alpengarten, der mit mehr als 200 Alpenpflanzen eine einzigartige Blumenvielfalt bietet. „Selbstverständlich werden wir heuer wieder für innovative Angebote am Berg sorgen - mit mehr Abstand, und mehr Rücksicht auf die Mitmenschen und Umwelt. Vorerst lautet unser Motto: Hinauf auf die Rax, die Freiheit genießen, den Berg spüren“, sagt Scharfegger abschließend.

Mehr Informationen unter: www.raxalpe.com