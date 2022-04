Erholung im Tauernhof

Werbung

Das Hotel Tauernhof liegt auf etwas über 1.000 m am Ortsrand des kleinen Dorfes Kleinarl. In ruhiger Lage mit herrlichem Blick auf die Bergwelt der Hohen und Niederen Tauern, ist es der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen jeder Art.

Hotel Tauernhof, Sommerurlaub und Winterurlaub in Kleinarl Foto: privat

Da Kleinarl in einem Talschluss liegt, gibt es keinen Durchzugsverkehr und das garantiert Ihnen Ruhe und Entspannung! Satte, grüne Wiesen oder verschneite Hänge und die gemütliche Art der Einheimischen machen Kleinarl zu etwas Besonderem!

Chef Robert verwöhnt seine Gäste kulinarisch

Lassen Sie sich vom Chef persönlich bekochen. Robert verwöhnt Sie mit heimischen und internationalen Spezialitäten, vegetarischen Gerichten, Themenbuffets, Fondue und im Sommer beim Grillabend!

Kinder lieben es in der Natur rund um den Tauernhof zu spielen. Ein Spielplatz mit großer Wiese, direkt neben dem Hotel in Kleinarl, laden zum Toben und Spielen ein. Sollte das Wetter einmal nicht so mitspielen, haben Sie die Option einen Bade- und Relaxtag in unserem Hallenbad und dem Wellnessbereich einzulegen.

Speziell für Ihre Kids bieten wir Kinderspielzimmer und Spielplatz mit Wiese - im Sommer mit Animation!