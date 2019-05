Am 3. Juni ist Welt-Radtag. Die Schlösser Hof, Niederweiden, Eckartsau, Marchegg und Orth machen gleich ein ganzes Wochenende daraus.

Passend zu ihrem Jahresmotto "Abenteuer Ruhe" gibt es ein besonders Angebot: Sie schenken allen Gästen, die zwischen 1. und 3. Juni als Pedalritter erkennbar ankommen, 20 Prozent Rabatt auf das Eintrittsticket in die Schlösser ihrer Wahl.

Wie geschaffen scheint die weite Ebene des Marchfeldes zum Radfahren: Eine genussvolle Form der Mobilität, die sportliche Aktivität und umweltfreundliches Reisen vereint. Dem trägt das Schlösserreich heuer besondere Rechnung.

Hintergrundinformation: Radfahren im Marchfeld

Die bekannten internationalen Routen Donau-Radweg & Iron Curtain Trail sowie der Marchfeldkanal-Radweg und der Kamp-Thaya-March-Radweg durchziehen die Ebene im Osten von Österreich. Die aktuell erforderliche Umleitung von Teilen des Donau-Radweges ist gut ausgeschildert. Ebenso liegt die Region in kurzer Distanz zu den Großstädten Wien und Bratislava. Für Gäste aus Wien bietet sich die Kombination von Ausflügen per Fahrrad mit Nutzung der Schnellbahnlinien S80 und S7 an.

Eingebettet in diese Landschaft und somit auch radelnd erreichbar sind die fünf Schlösser Hof, Niederweiden, Eckartsau, Marchegg und Orth – nah genug für einen Tagesausflug oder einen Abstecher während längerer Radreisen. Das gemeinsame attraktive Schlösserreich-Angebot anlässlich des Welt-Radtages richtet sich daher konkret an die wachsende Zielgruppe der Fahrradfreunde, um Aufmerksamkeit für die Schätze dieser Region zu schaffen. Geschichte, Kultur und Natur werden hier erlebbar.

Mehr zum Marchfelder Schlösserreich, Kontakte und alle Angebote online: www.schloesserreich