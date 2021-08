Im familiengeführten Hotel Seevilla am Altausseer See verbinden sich Tradition, Herzlichkeit und Moderne zu einer einzigartigen Auszeit zwischen Entspannung, Kulinarik und Sport.

Ob gemütlich mit dem Rad um Altaussee, sportlich zu Fuß in die umliegenden Bergwelten oder bei einem Kaffee mit herrlichem Panoramablick:

Am Ufer des Altausseer Sees findet jeder seinen Ort des Wohlfühlens – Denn in der Seevilla werden Geschichten geschrieben: Beginnen Sie Ihre in diesem Herbst...