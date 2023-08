Wie man Unfälle beim Wandern vermeiden kann

Zu mehr als 740 Einsätzen wurde die Bergrettung Niederösterreich/Wien im vergangenen Jahr gerufen. Die häufigsten Unfallursachen sind Stürze, gefolgt von medizinischen Notfällen und Verirren. Beachtet man die Tipps der Bergrettung, lassen sich viele der Unfälle vermeiden.

Strecke planen

Als erstes sollte man sich gut für die Wandertour vorbereiten. Besonders wichtig ist dabei die ehrliche Selbsteinschätzung. Die Route sollte dem individuellen Können angepasst sein. Häufig führen auch fehlende Ortskenntnisse zu einem Einsatz. Wanderkarten oder Apps am Smartphone, sowie eine gezielte Planung im Voraus können hier Abhilfe verschaffen. Im Notfall gilt: Die Wanderung besser einmal zu früh abbrechen, wenn man nicht mehr kann, als zu spät.

Geeignete Ausrüstung mitnehmen

Der wichtigste Tipp ist die richtige Ausrüstung. Besonderes entscheidend ist dabei die Wahl des Schuhwerks, wobei man das Augenmerk auf das passende Profil legen sollte, welches unter anderem auch einen Wasser- und Kälteschutz aufweisen sollte. Auch auf die passende Kleidung ist zu achten. Es empfiehlt sich das sogenannte Zwiebelprinzip, bei Bedarf kann man einfach eine Schicht aus- oder anziehen. Wechselkleidung und eine ordentliche Jacke sollte man auch einpacken, am Berg kann es ja auch im Sommer kalt werden. Ebenfalls zur Ausrüstung zählt die Verpflegung mit genügend Essen und Trinken. Der ÖAMTC empfiehlt bei längeren Wanderungen rund 2-3 Liter Wasser pro Person mitzunehmen. Außerdem werden kleine Snacks wie Müsliriegel, Traubenzucker oder Bananen empfohlen, um in Notfallsituation damit auch den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen.

Wettervorhersage beachten

Auch einen Blick auf die Wettervorhersage sollte man vor einer Bergtour nicht vergessen. Doch auch wenn die Handy-App Sonnenschein verspricht, am Berg lässt ein heftiger Wetterumschwung oft nicht lange auf sich warten. Besondere Vorsicht ist bei Gewittern gefragt, wenn sie einen überraschen und man keinen Unterschlupf mehr findet. Hierfür gilt: man soll sich in solch einer Situation möglichst klein machen, etwa in Form einer hockenden Position, um sich vor Blitzeinschlägen zu schützen.

Natur- und Tierwelt respektieren

Bewegt man sich draußen in der freien Natur, gilt ganz allgemein, dass man Rücksicht auf seine Umgebung nimmt. Vor allem wenn man Tieren begegnet, ist ein ruhiges Verhalten notwendig, am Besten macht man einen möglichst großen Bogen um sie. Außerdem sollen Hunde stets an der Leine geführt werden, um gefährlichen Situationen etwa mit Kühen zu vermeiden. Ein weiteres Problem ist die falsche Müllentsorgung. Verpackungen gehören in die dafür vorgesehenen Mistkübel, sollte es in der Nähe keinen geben, nimmt man den Müll am besten mit nach Hause.

Handy aufladen

Sollte man doch in Bergnot geraten, ist ein aufgeladenes Handy wichtig um rechtzeitig den Alpin Notruf 140 absetzen zu können. Um den Akku zu schonen empfiehlt die Bergrettung außerdem das Handy auf Flugmodus zu schalten, wenn es beim Wandern gerade nicht benötigt wird.

Eine Liste mit den wichtigsten Tipps für eine Bergtour sowie eine Checkliste findet man auch auf der Website der Bergrettung Niederösterreich/Wien oder des ÖAMTC.