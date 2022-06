Einzigartige Momente mit der Bahn erleben

Werbung

Ob im Sommerferien-Erlebniszug der Mariazellerbahn, Action pur in Puchis Welt, bei den Themenfahrten der Waldviertelbahn oder bei der Sonnenaufgangsfahrt mit der Schneebergbahn: So vielfältig wie Niederösterreich selbst zeigt sich das Angebot der Niederösterreich Bahnen.

„Mit unserem bunten Angebotsmix wollen wir unseren Gästen unvergessliche und einzigartige Momente bieten und ihnen großartige Ausflüge vor der eigenen Haustüre ermöglichen – das Erlebnis ‚Bahnfahrt‘ ist immer inkludiert“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Ferienopening in Puchis Welt

Zum Start in die Sommerferien lädt Puchis Welt in Losenheim am Fuß des Schneebergs mit der Wunderwiese, der Wunderalm und der Schneeberg Sesselbahn am 2. Juli zum Ferienopening bei der Talstation der Schneeberg Sesselbahn. Los geht’s um 9:00 Uhr mit einem gemütlichen Frühschoppen beim Lokal „Ins Lift“, das ganztägig mit regionalen Gerichten, Snacks und kühlen Getränken für das leibliche Wohl sorgt. Ab 14:00 Uhr unterhält „Das Pielachtal Trio“ die Besucher*innen mit Live-Musik beim Wanderausklang. Die Kids können sich bei einer Stempeljagd ein Eis und eine Medaille verdienen oder in der Hüpfburg austoben. Erwachsene fahren übrigens an diesem Tag zum Kinderpreis.

Sommerferienprogramm bei der Mariazellerbahn

An den Samstagen im Juli und August ist der Ötscherbär als Sommerferien-Erlebniszug auf der Mariazellerbahn unterwegs. Ein spannendes Animationsprogramm sorgt sowohl bei der Hinfahrt als auch bei der Rückfahrt für Spiel und Spaß. Mit dabei ist der flauschige Ötscherbär in Lebensgröße, der gerne für Erinnerungsfotos bereitsteht.

Im Speisewagen kann man sich mit Schmankerln und Getränken stärken. Das Fahrrad reist in der Sommersaison im Radwagen mit. Als großes Highlight begleitet auch der Aussichtswagen den Familien-Erlebniszug – „Cabrio-Feeling“ und herrliche Ausblicke inklusive. Heuer fährt der Ötscherbär in der Sommersaison erstmals auch an Sonntagen (ausgenommen 10.7., 14.8., 11.9. und 9.10.) und an Feiertagen.

Schneebergbahn: Sonnenaufgang am höchsten Berg Niederösterreichs genießen

Jeden Freitag von 1. Juli bis 2. September und zusätzlich jeden Donnerstag im August bringt die Schneebergbahn bei „Alpine Sunrise“ ihre Fahrgäste schon vor dem Morgengrauen auf den höchsten Berg Niederösterreichs, um dort einen atemberaubenden Sonnenaufgang genießen zu können. Das Angebot inkludiert neben der Berg- und Talfahrt auch ein köstliches Bergfrühstück im Damböckhaus (freitags) oder bei der Station Baumgartner (donnerstags).

Am 3. Juli startet auch der Nostalgie-Dampfzug auf den Schneeberg in seine Sommersaison. Bis 28. August erwartet die Fahrgäste ein besonderes Fahrerlebnis wie schon vor 125 Jahren, als die Schneebergbahn das erste Mal den höchsten Berg Niederösterreichs erklomm. Für Kids besonders spannend: Am Schneeberg befindet sich der höchstgelegene Spielplatz Niederösterreichs mit Kletterturm, Schaukeln und Rutschen.

Waldviertelbahn: Jubiläumszug „Dampf und Feuer“ und musikalische Themenfahrten

Am 3. Juli gibt es zum Jubiläum „122 Jahre Strecke Gmünd – Litschau“ eine außergewöhnliche Parallelfahrt mit Dampflok und Feuerwehrfahrzeugen samt Fahrzeugparade in Gmünd, Neu Nagelberg, Alt Nagelberg und Litschau. Von Gmünd geht es nach Litschau, wo am Bahnhof das Mobilitätsfest mit Aktionen für Kinder und einem Radreparaturtag sowie Informationen des Verkehrsverbundes Ost-Region VOR rund um die Mobilität stattfindet. Musikalisch wird es am 10. Juli beim Schrammelklangexpress und am 17. Juli beim Fanzug „Die jungen Waldensteiner“.

„Yoga am Berg“ auf der Gemeindealpe Mitterbach

Ein außergewöhnliches Yoga- und Naturerlebnis bei frischer Bergluft gibt es am 6., 13., 20. und 27. Juli auf der Gemeindealpe Mitterbach zu erleben. Treffpunkt ist um 8:00 Uhr bei der Talstation. Mit den beiden Sesselbahnen geht es rauf auf die Gemeindealpe Mitterbach zu einer Meridian-Yoga-Session mit Trainerin Petra Rauscher-Montano. Im Anschluss gibt es einen genüsslichen Bergbrunch im Terzerhaus. Dieses Angebot ist nur online buchbar.

Nähere Informationen gibt es auf www.gemeindealpe.at/meridian-yoga-auf-der-gemeindealpe