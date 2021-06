Gutscheinheft mit 28 Ideen für den Nahurlaub

Die Top-Ausflugsziele Niederösterreich (TAZ), die Dachmarke der besten und beliebtesten Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten Niederösterreichs, lanciert mit Spar ein Gutscheinheft mit 28 Ideen für den sommerlichen Nahurlaub. Kunden profitieren damit von zahlreichen Ausflugs-Angeboten zum Vorzugspreis. So finden sich darin z.B. zahlreiche „1+1 gratis Gutscheine“, bei der jedes Einzelpreis-Ticket für zwei Besucher gilt.

Ab Donnerstag, 17. Juni 2021, gibt’s das Gutscheinheft bei Spar, Eurospar, Interspar und Spar-Gourmet in Wien, Niederösterreich und im nördlichen Burgenland – aber nur solange der Vorrat reicht.

Naheliegend, dass wir in der Region zusammenhalten!

Das Gutscheinheft bietet Spar-Kundinnen und -Kunden einen bunten Mix an hochwertigen Ausflügen in Niederösterreich. Spar-Geschäftsführer Alois Huber über die Zusammenarbeit mit den Top-Ausflugszielen: „Das Ausflugsziele-Gutscheinheft ist ein echtes Zuckerl – immerhin ist damit eine Ersparnis von 316 Euro möglich. Unsere Kundinnen und Kunden werden sich darüber freuen. Für mich zeigt diese Kooperation mit den Top-Ausflugszielen in Niederösterreich aber auch unsere Verbundenheit zur Region. Gerade jetzt ist das Gutscheinheft auch ein wichtiger Beitrag zu Belebung des Tourismus in Niederösterreich.“