Geheimtipp Golf Eldorado Bucklige Welt

Niederösterreich vereint Sport und Naturerlebnisse und wird deshalb auch im Golfsport immer beliebter: Das bezeugen insbesondere die 47 Golfanlagen und über 28.000 Mitglieder in den niederösterreichischen Golfvereinen. Die erstklassigen Golfhotels und die perfekte Infrastruktur haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass sich Österreichs größtes Bundesland zu einem beliebten Reiseziel für heimische und internationale Gäste entwickelt hat.

Eine Anlage die in der Golfszene als absoluter Geheimtipp gehandelt wird, ist das Golf Eldorado Bucklige Welt. Die 18-Loch-Anlage ist optimal in die zauberhafte Landschaft der Buckligen Welt eingebettet und präsentiert sich idyllisch inmitten der Wirtschaftsmetropolen Wien und Graz. Die Ruhe und der Wohlfühlfaktor suchen hier ihresgleichen. In den Wald geschnittene Fairways, die das ganze Jahr über saftig grün leuchten, sowie das angenehme Klima – auf 750m Seehöhe – selbst an heißen Sommertagen, sind immer eine Reise wert und lassen jedes Golferherz höher schlagen.

Tourismus und Sportlandesrat Jochen Danninger hat sich zuletzt selbst von den Bedingungen überzeugt: “Niederösterreich wird von den Besucherinnen und Besuchern für die schöne Landschaft und die herrliche Natur geschätzt. Die sportlichen Möglichkeiten sind sehr vielseitig und die hohe Qualität der Kulinarik, sowie die herzliche Gastfreundschaft sorgen für einen beachtlichen Wohlfühlfaktor unserer Gäste. Niederösterreich soll sich zu einem nachhaltigen und authentischen Kurz- und Haupturlaubsziel entwickeln, das für Sporteln in der Natur mit perfektem Ambiente und höchstprofessionellem Service steht. All das finden die Golferinnen und Golfer hier im Golf Eldorado Bucklige Welt, sowie auch an vielen anderen schönen Plätzen unseres Landes.“

„Betriebe wie jener von Leopold Lechner sind ein gutes Beispiel dafür, wie breit unser Wirtschaftsstandort Niederösterreich aufgestellt ist. Seit 33 Jahren ist er mit seinem Golfplatz fest in der Region verankert und trägt damit zur Lebensqualität im Bezirk Neunkirchen bei“, freut sich Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, anlässlich seines Betriebsbesuch zum Firmenjubiläum des Golf Eldorado Bucklige Welt.

Als Clubhaus im GC Eldorado dient ein typischer Bauernhof, um den sich der 18-Loch-Kurs entfaltet. Über spektakuläre Bahnen mit perfektem Grün geht es mal aussichtsreich, mal schattig durch Wald und Wiesen. Wer also absolute Stille und ein intensives Naturerlebnis sucht ist im Golfclub Eldorado genau richtig – egal ob als Anfänger, Könner oder Genießer.