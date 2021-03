Das Öffnungsdatum werde dann auf der Homepage bekannt gegeben, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Eine neue Fahrattraktion im Park ist das "Stellarium", von dem es europaweit nur drei Exemplare gebe.

Acht Gondeln auf vier Armen ermöglichen 32 Personen eine Fahrt mit dem "Stellarium". Die Anlage erinnere dabei an ein Gerät, das von einem Astronomen des Mittelalters konstruiert wurde, um sich damit auf eine Reise in die Galaxie zu begeben. Gearbeitet wird derzeit schon an einer weiteren Großattraktion, die zu Saisonbeginn 2022 präsentiert werden soll.