Stau und Zeitverlust Urlauber- und Ausflugsverkehr am Wochenende

O bwohl bereits viele Reisende antizyklisch unterwegs sind, was die verkehrsstarken Donnerstage erklärt, bleibt das Wochenende Reisezeit Nummer 1. „Vor allem vor Baustellen, Tunnelbereichen und Grenzen werden Staus nicht ausbleiben“, befürchtet Harald Lasser vom ÖAMTC. Ferienbeginn in einigen deutschen Bundesländern, in Teilen Hollands sowie Nachzügler- und Ausflugsverkehr werden für volle Straßen sorgen.