Romantische, tief in den Löss eingeschnittene Kellergassen, offene Wiesen, Trocken-rasengebiete und natürlich eine Vielzahl an Weingärten. Wir finden hier die größte geschlossene Wein-anbaufläche von Wien. Vom kleinen Hobbyweingarten bis zu den großen Weingärten der professionellen Winzer sind hier alle Arten von Weinkultur vertreten. Dies zeigt sich natürlich auch bei den Betrieben in Groß Jedlersdorf, Stammersdorf und Strebersdorf. Da kann man nur empfehlen: am Ende der Wanderung einkehren.

Wir beginnen die Wanderung bei der Straßenbahnendstelle 26. Von der Gmündstraße und dem Fidelis Breierweg gelangen wir zur Langenzersdorfer Straße. Diese links bis zur Fillenbaumgasse und rechts in die Donhofergasse. Bei der Straße Am Bisamberg gehen wir rechts bis zur Unteren Jungenberggasse. In dieser einmalig in Wien vorhandenen Kellergasse gehen wir bis zur Bründelgasse. Wir biegen in diese links ein und wandern leicht bergauf zur Oberen Jungenberggasse. Vorsicht, im Winter kann dieser Weg spiegelglatt sein.

BEV N2019/53890

Das Bründel am Ende der Gasse kann sehr aktiv sein. Rechts geht es weiter in der -Oberen Jungenberggasse bis zur Rothengasse. Wir halten uns links auf einem kleinen Weg und kommen nach einer kurzen Steigung zu einem unmarkierten Weg. Wir gehen diesen links bis zu einem großen Acker. Hier gehen wir links bis zum auf dem Stadt-wanderweg 5 zum Magdalenenhof. Weiter geht es aufwärts zur Eichendorffhöhe. Wir verlassen den Stadtwanderweg und wandern auf dem Kallusweg bis zur Stammersdorfer Keller-gasse. Diese rechts bis zum Parkplatz Senderstraße. Hier kommen wir wieder zum Stadtwanderweg und gehen in verkehrter Richtung über den Weg „In den Gabrissen“ zur Neusatzgasse. Biegen links in die Cleesgasse und gehen über den Liebleitnerweg an der Stammersdorfer Kirche, einer alten Wehrkirche, vorbei zur Stammersdorfer Straße. Auf dieser links zur Endstelle der Straßen-bahnlinie 31. Zahlreiche Heurige laden uns zur Rast ein.

