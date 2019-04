Drei Jahrzehnte sind seit dem Fall des Eisernen Vorhangs bereits vergangen. Drei Jahrzehnte ist es her, dass für den Grenzübertritt in die Tschechische Republik (Tschechoslowakei) ein Visum benötigt wurde. Nicht viele können heute noch sagen, was Tzex-Scheine sind und wofür die Marken Merkur, Pitralon und Pedro stehen.

Eine Reise in die südböhmischen Städte ist somit zugleich ein Rückblick in die Vergangenheit – in die Zeit des Eisernen Vorhangs. Diese Zeitreise beginnt am besten in Tábor, wo es nicht nur prachtvolle Schlösser und Naturschönheiten zu bewundern gibt. Versteckt in einem Wald steht die Beneš-Villa, der Wohnsitz des zweiten tschechoslowakischen Staatspräsidenten. Die Villa umgibt ein weitläufiges Erholungsareal, das der Öffentlichkeit zum Teil zugänglich ist.

Anspruch auf Erholungsheim je nach Härte des Berufs

Reiseleiter Martin Slavík begrüßt seine Gäste ganz auf „retro“ – im Hochzeitsanzug seines Onkels, mit breitem Kragen, gelbem Nylonhemd und roter Krawatte mit Jugendverbandsabzeichen. Mitgebracht hat er einen Nostalgiereisebus aus dem Jahr 1967. Mit diesem liebevoll gepflegten Oldtimer geht die Spurensuche durch das südliche Böhmen weiter.

Im Textilkombinat Jitex in Písek war zu Zeiten des totalitären Regimes die halbe Stadt beschäftigt. Es war eines der Musterunternehmen des Sozialismus. Man produzierte damals hauptsächlich Herrenhemden und Unterwäsche speziell für die DDR und die UdSSR. 14 Tonnen Ware verließen das Werk pro Tag. Noch heute wird auf den alten Maschinen produziert, allerdings hat man sich auf Funktionswäsche spezialisiert. Außerdem ist die Firma Jitex eine der drei Firmen weltweit, die künst-

liche Adern herstellt.

Enteignungen und Arbeitslager für Regimekritiker

Wer hart arbeitete, hatte Anspruch auf Erholung. Das Erholungsheim Zotavovna Pracov in der Nähe von Tábor wurde für Justizwachebeamte errichtet. In einer einzigartigen Umgebung erwarten den Besucher heute Entspannung und Wellness-Anwendungen. Das Gebäude ziert eine riesige Skulptur. „Wer damals ein neues Haus bauen wollte, musste einen Pflichtbeitrag für die Kunst bezahlen, dafür wurde das Gebäude mit einem – manchmal skurrilen – Kunstwerk versehen“, erzählt Jozef Zeman, der damals im Erholungsheim tätig war.

Wer sich mit dem totalitären Regime nach dem „siegreichen Fe-bruar“ 1948 nicht arrangieren konnte, lebte gefährlich. Davon zeugen die Arbeitslager. Eines ist Vojna Lesetice. Hier wurden die Gefangenen gezwungen, in den Uran-Bergwerken zu arbeiten.

Auch der christliche Glaube hatte in diesem Regime keinen Platz. Ein Priester taufte die Neugeborenen in einer Kirche auf dem Maková, dem Mohnberg, der im Frühsommer von Mohnblumen überzogen ist. Die Smolotely-Kirche, die dem heiligen Johannes dem Täufer gewidmet ist, wird heute als Wallfahrtskirche besucht.

Stadttheater "wie in alten Zeiten"

Viele Besitztümer wurden damals enteignet. Nicht allen Betroffenen ging es so wie Fürst Karl Schwarzenberg, dessen Schloss Orlík die kommunistischen Zeiten halbwegs gut überstanden hat. Im Schloss Čimelice, nur wenige Kilometer von Schloss Orlík entfernt, waren damals eine Filmschule, ein Kindergarten und ein Internat untergebracht.

Während sich die Arbeiter in einem der typischen Erholungsheime kurierten, besuchten die Funktionäre der Spitzenkader Einrichtungen wie das Hotel Orlík. Hier durften Luftschutzbunker nicht fehlen. Heute glänzt das Hotel im „Retro-Look“. Geräumige und stylishe Suiten mit bis zu elf Betten werden angeboten.

„Wie in alten Zeiten“ werden die Besucher im VIP-Salon des Stadttheaters in Písek empfangen. Der Raum, mit Holzvertäfelungen versehen, strahlt Gediegenheit aus. Der Direktor empfängt die Gäste im blauen Arbeitsmantel, das Abzeichen an der Brusttasche befestigt. Während ein Musiker ein paar Lieder auf der Geige spielt, werden Kaffee in Retrotassen und Mehlspeisen serviert. Besonders gut kommen die Spićka an, eine Spezialität, welche diese Zeit überlebt hat: ein Schokokegel,

gefüllt mit Eierlikör.

Die Anzahl der Knödel pro Menü war genau reglementiert

Die Böhmen haben schon immer hervorragend gekocht – auch in der Zeit des Eisernen Vorhangs, als die Zutaten knapp geworden sind. Fehlte eine Zutat, veränderte man das Rezept und benannte die Speise nach der jeweiligen Stadt. „Tabor Faschiertes“ musste in Prag genauso schmecken. Dafür gab es eigene Fibeln.

Manche Gerichte oder Getränke durfte es in dieser Zeit einfach nicht geben. Man engagierte Chemiker, um das beliebte Coca-Cola nachzubauen. Aus verschiedenen Frucht- und Kräuteraromen erschuf man „Kofola“, das auch heute noch oft zu finden ist.

Ein Gebäude in Písek erinnert besonders an die Zeit des Eisernen Vorhangs: das Kino. Der mit rotem Plüsch ausgestattete Saal ist Teil des Luftschutzbunkers.

Weniger um Bunker, sondern viel mehr um das kollektive Wohnen ging es den Städtebauern von Budweis. Das „Haus Koldum“ ist ein auffallendes Wohnhaus. Obwohl die Architektur des totalitären Regimes eher negativ belegt war, entwickelte sie sich damals wie die Architektur weltweit. Die neueren Gebäude in Budweis, wie die Bibliothek oder das Hallenbad, spiegeln diese Entwicklung wider. In der Kunst verherrlichte man die Landwirtschaft, Familie und Arbeit – ein vermeintliches Bollwerk gegen den Kapitalismus.

Das Abendessen entspricht einem Menü „wie zu Zeiten von Husák“, dem letzten kommunistischen Präsidenten. Es werden Schinkenrollen, faschierter Braten und Erdbeeren mit Schlag von schwarz gekleideten Kellnerinnen in weißer Schürze und Spitzenband im Haar serviert. Damals wie heute ein Genuss …