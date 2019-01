Vieles, was mit uns und um uns geschieht, scheint uns egal zu sein. Doch ist uns wirklich alles „Wurscht“ oder regt sich vielleicht doch witziger Widerstand? Dem Lukas ist es nicht „Wurscht“ und er stellt Fragen und sucht Antworten. Witzig und absurd kann das werden. Und am Ende reitet er vielleicht auf einem Polizeipferd in den Sonnenuntergang, der diesmal im Osten stattfindet.

Sichert euch hier eure Tickets!