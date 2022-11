Eine wunderschöne exklusive Therme und Wandergegend: Dobrna, Slowenien

Werbung

Dann fahren Sie nach Dobrna – dem Ort mit der ältesten Therme Sloweniens und nur 1 Autostunde von der österreichischen Grenze entfernt.

Arbora Spa – das neue, exklusive Wellnesserlebnis

Seinen Platz auf der Liste der modernen Touristenziele hat Dobrna vor allem der Therme zu verdanken, die den Gästen dieses Jahr eine besondere Neuheit präsentiert: das neue Paradies Ort der Entspannung - das Arbora SPA. Hier genießen Sie auf der weitläufigen Terrasse ein grandioses SPA-Erlebnis im Whirlpool unter den Wipfeln der riesigen Bäume zu wohltuenden Geräuschen der Natur.

Spüren Sie die Heilkraft der Saunabäder und stärken und revitalisieren Sie Körper und Geist. Nach dem Saunieren erwartet Sie eine wohltuende Erfrischung in der Eisgrotte, im Abkühlungsbecken oder auf der Außenterrasse. Entspannen Sie im Indoor- oder Outdoor-Massagebecken und ziehen Sie sich anschließend mit einem Glas Sekt und köstlichen Snacks in den Ruheraum zurück, wo bei sanften Klängen beruhigender Musik rundum entspannen und abschalten.

Wünschen Sie sich eine noch exklusivere Auszeit? Dann gönnen Sie sich einen Aufenthalt in der Spa Suite Dobrna **** - ein eigenes Appartement mit Privatsphäre umgeben von grüner Natur, wo Sie in der beheizten Thermalwasserwanne, im türkischen Dampfbad und unter der Thermaldusche perfekt entspannen können.

Foto: Visit Dobrna, @adventurousfamilylife, Maša Arko

Trinken Sie das heilende Thermalwasser aus der ältesten Therme Sloweniens

Der Ort Dobrna umgeben von den grünen Wäldern unterhalb von Paški Kozjak, 20 km nördlich von Celje, ist seit Jahrhunderten wegen seines Heilwassers berühmt, das sich bereits bei den Kelten und Römern großer Beliebtheit erfreute. Heute genießen Sie die Heilwirkung des Thermalwassers aus Dobrna auch in dem 200 Jahre alten Kurpark, wo für die Besucher ein Thermalwasser-Trinkbrunnen aufgestellt ist.

Die Therme Dobrna wurde im Jahr 1403 erstmals erwähnt und ist somit die älteste Therme Sloweniens, die noch in Betrieb ist und der wir es zu verdanken haben, dass Dobrna einen Platz auf die Liste der modernen Tourismusdestinationen gefunden hat. Das milde Klima und die schöne Lage weitab von der Industrie, dem Stadtrummel und dem Verkehr haben Dobrna zu einem beliebten Kurort entwickelt, der den exklusiven Boutique-Tourismus und moderne medizinische Leistungen vereint.

Wandern und interessante Sehenswürdigkeiten

Das Dorf Dobrna ist auch das Gemeindezentrum von zehn Weihern, durch die die gut ausgeschilderten Wege von Dobrna (Poti Dobrne) führen, auf denen die Einheimischen mit großer Hingabe das dortige Kulturerbe pflegen. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist auch der über 300 Jahre alte Bauernhof Šumej in Brdce nad Dobrno auf dem Anna-Weg (Anina pot), dessen ursprüngliches Aussehen mit der Schwarzküche, in der es immer noch nach Rauch riecht, noch erhalten ist.

Ein lohnendes Ausflugsziel ist auch die Schlucht Hudičev graben (Teufelsgraben), die sich ihren Weg unter dem Bergfuß vom Paški Kozjak gebahnt hat und an deren Anfang in einen lebenden Felsen die Eishöhle Jama Ledenica gebaut wurde. Einst wurde sie als Bierkeller zur Lagerung von Eis für die Brauerei vom Schloss Gutenek genutzt und heute treten hier in diesem wunderschönen Naturambiente verschiedene Vokalensemble auf.

In Dobrna befinden sich auch fünf ausgeschilderte Radwege von verschiedener Länge und Schwierigkeit. Die anspruchsvollsten Radtouren führen Sie auf die Hochebenen vom Paški Kozjak, wo unter anderem die vielfältige Flora des Daja-Tals beeindrucken wird. Die dortige Pflanzenwelt ist eine wahre Augenweide, sie nährt unsere Seele und sorgt mit ihren Heilkräutern für unser Wohlbefinden. Aber auch das kulinarische Angebot von Therme Dobrna und den lokalen touristischen Anbietern ist auf unser Wohlbefinden ausgerichtet. Wir empfehlen, dass Sie sich selbst von der Vielfalt des lokalen Angebots überzeugen und laden Sie herzlich nach Dobrna ein, wo das Wohlbefinden schon seit Jahrhunderten zu Hause ist.

Mehr Infos auf www.visitdobrna.si/de/

Das Projekt Promotion von Dobrna 2022 wird von der Slowenischen Tourismusverband auf der Grundlage der Öffentlichen Ausschreibung „Für die Kofinanzierung der Aktivitäten zur Förderung des Tourimusangebots der führenden Touristenziele in Slowenien im Jahr 2022“ mitfinanziert.

