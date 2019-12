Das Reisejahr 2020 steht jedoch schon wieder vor der Tür und kommendes Jahr ist das Angebot noch umfangreicher und in gewohnt hoher Qualität und mit viel persönlichem Engagement ganz unter dem Motto: „außergewöhnlich persönlich!“ ausgearbeitet. Höhepunkte, wie die Traumreise durch Skandinavien mit dem Nordkap und den Lofoten, finden sich seit 27 Jahren im Programm. Spannende Erlebnisse bieten auch die Reisen auf der Iberischen Halbinsel, in den vielseitigen Regionen Italiens und in das abwechslungsreiche Reiseland Frankreich. Speziell sind auch die Fernreisen, welche immer bestens begleitet werden, zu erwähnen. Kommendes Jahr geht es hier unter anderem nach Kanada & Alaska, in den USA werden die Südstaaten besucht, in Afrika bietet Namibia mit den Viktoriafällen eine atemberaubende Tierwelt oder Uganda beschert mit Gorillas und Schimpansen unvergessliche Momente.

Also, nehmen Sie Platz und entdecken Sie mit uns die schönsten Plätze dieser Erde. Der Sonne entgegen, ans Nordkap oder nach Übersee – einfach einsteigen und zurücklehnen! Um den Rest kümmern sich Ihre Edtbrustner-Reisespezialisten. Lassen Sie den üblichen Urlaubsstress hinter sich und genießen Sie unbeschwerte Tage in geselliger Runde. Wir begleiten Sie bis ans Ziel Ihrer Urlaubsträume und bringen Sie sicher und bequem wieder retour.

Katalogzusendung und Buchung unter: Erwin Edtbrustner GmbH, Otto-Glöckel Straße 2, 3382 Loosdorf Tel: 02754/ 6404 oder office@edtbrustner-reisen.at www.edtbrustner-reisen.at

Gratis Flughafentransfer bei Buchung im Reisebüro! Edtbrustner Reisen bietet übrigens bei Buchung im Reisebüro ab einem Reisewert von € 5. 000,- pro Gruppe/Familie (Pauschalreise) einen kostenlosen Flughafentransfer zum Flughafen Wien und Linz an. Bei einem niedrigeren Reisepreis gibt es die Möglichkeit, diesen gegen einen kleinen Aufpreis dazu zu buchen!