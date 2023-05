Ausflüge, Urlaube und Geschenke zum Muttertag

„In Niederösterreich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, einen schönen Muttertag zu verbringen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Museumsbesuch, einem Picknick im Grünen oder einer gemeinsamen Radausfahrt?

Die Wirtinnen und Wirte der Niederösterreichischen Wirtshauskultur verwöhnen die ganze Familie mit einem Festmenü. Falls am Muttertag zu wenig Zeit für einen Ausflug bleibt, verschenken Sie am besten eine Niederösterreich CARD, die ein ganzes Jahr lang die Türen zu rund 350 Ausflugszielen öffnet“, so Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Niederösterreichs Destinationen bieten zahlreiche Möglichkeiten und Ideen für den Muttertag:

Gut essen, gut trinken im Waldviertel

Das Waldviertel ist für seine qualitätsvollen Produkte wie Mohn, Erdäpfel, Kräuter, Bier, Wein und Edelbrände weithin bekannt und beliebt. Eine 3-tägige Genussreise ins südliche Waldviertel ist die ideale Gelegenheit, die Region und ihre Besonderheiten besser kennenzulernen. Ein Besuch beim Mohndorf Armschlag mit anschließendem Mohnmenü beim Mohnwirt Neuwiesinger zählt zu den Highlights, ebenso eine Führung mit Verkostung beim Top-Ausflugsziel Whisky-Erlebniswelt Haider in Roggenreith.

Auch die kleinen, feinen Wirtshausbrauereien wie die Haselbräu-Brauerei und Wirtshausbrennerei Krenn, wo im Übrigen auch gleich genächtigt wird, sollten sich Feinspitze nicht entgehen lassen. Wer es vinophiler mag, bucht am besten die Genussreise ins Kamptal – Führung durch die LOISIUM Weinerlebniswelt, Weinverkostung und Weinmenü inklusive! Um das Urlaubsangebot zu verschenken, einfach Wertgutschein bestellen. Gerne auch mit Prospekten zum Schmökern.

Aber auch für die kleine Geldbörse hat das Waldviertel allerhand Tages-Ausflugstipps parat, beispielsweise zur Kräutererlebniswelt SONNENTOR in Sprögnitz oder der Käsemacherwelt mit Schaumanufaktur in Heidenreichstein.

Raus in die Weinviertler Natur

Mit den steigenden Temperaturen sehnen sich Mutter, Vater, Kind nach Ausflügen in die Natur. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Picknick im Weinviertel? Die Picknickwirtinnen und -wirte an der Weinstraße Weinviertel verraten die schönsten Picknickplätze unter schattigen Bäumen mit Blick auf idyllische Weingärten und packen den Picknickkorb mit vielerlei Köstlichkeiten aus der Region. Ob klassisch, prickelnd, süß oder sauer – es ist alles inkludiert, was einen schönen Nachmittag garantiert. Für radfahrbegeisterte Mütter gibt es den Picknickkorb übrigens auch als praktische Radlerpicknick-Variante zum Mitnehmen. Sollte der Muttertag regnerisch werden, sind Wertgutscheine eine gute Wahl, um das Picknick oder eine „Tafeln im Weinviertel“-Veranstaltung später nachzuholen.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das kulinarische Weinviertel bietet ein Onlineshop von ausgewählten Produzenten und Direktvermarktern. Säfte, Honig, Obst, Gemüse, Hanfprodukte, Öle, Edelbrände, Schweine- und Rindfleisch – Genießerinnen und Genießer finden dort alles, was das Herz begehrt.

Auf Kulturtour ins Mostviertel

Die neue Ausstellung „Kind sein“ im Renaissanceschloss Schallaburg eröffnet genau am Muttertagswochenende, nämlich am 13. Mai. In zwölf verschiedenen Themenbereichen wird der Frage nachgegangen, was es bedeutet Kind zu sein. Die Ausstellung gestaltet sich als abwechslungsreiche Reise und sorgt in jedem Fall bei allen Familienmitgliedern für Gesprächsstoff.

Gut gehen lassen können es sich Mütter beim „Museumsfrühling – Bring die Mama ins Museum“ im Schloss Traismauer. Von 8. bis 21. Mai erhalten sie neben freiem Eintritt ein Glas Frizzante in der WeinArtZone.

Das Muttertagskonzert auf Schloss Thalheim mit Kammersänger Michael Schade wird garantiert eine wunderbare Überraschung. Eine neue Generation junger Nachwuchssängerinnen und Nachwuchssänger gibt ausgewählte Arien und Duette zum Besten.

Darf´s auch einmal etwas Exklusiveres sein? Beim Angebot „Die Moststraße von oben“ erkundet man das Land der Birnbäume aus der Vogelperspektive, und zwar in einem spannenden 30-minütigen Rundflug mit einer Piper. Gut, dass danach gleich eine Mostverkostung in der Mostelleria wartet.

Spazieren und Wandern in den Wiener Alpen

Das 4* Naturhotel Molzbachhof bietet mit Wellnessbereich, Paradiesgartl und Gourmetrestaurant jeglichen Komfort zum Wohlfühlen. Zu 100% aus Mondholz gebaut, ganz ohne Eisennägel, Lacke oder Leime schläft man im neuen Zubau „Holzbach“ in absoluter Ruhelage besonders gut. Man kann dort aber nicht nur gut nächtigen, sondern auch hervorragend frühstücken, Mittag- oder Abendessen. Ausgehend vom Molzbachhof führen die Wege Nr. 3 und 4 für einen Verdauungsspaziergang durch den Wald und zu den idyllischen „Sachsenbrunner Teichen“.

Hinauf in luftige Höhen geht‘s mit dem Sessellift zur Erlebnisalm Mönichkirchen. Von dort aus gibt es unzählige Themenwege und Wandertouren – von ausdauernd bis gemütlich ist je nach Kondition und Ausdauer für jeden etwas dabei. Für Familien mit Kindern empfiehlt sich der knapp drei Kilometer lange Schaukelweg.

Auf 17 Stationen steht beim Wippen, Schaukeln, Balancieren und Klettern der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Lustig und rasant geht es bei der Roller- und Mountaincartbahn her. Österreichs erste Rollerbahn führt auf einer über zwei Kilometer langen Naturpiste durch eine herrliche Wald- und Wiesenlandschaft hinunter ins Tal. Direkt neben der Bergstation liegt übrigens der Berggasthof Mönichkirchner Schwaig, eine urige und gemütliche Almhütte mit Sonnenterrasse und herrlichem Panoramablick.

Rad und Genuss im Wienerwald

Falls am Muttertag zu wenig Zeit für einen Ausflug bleibt, finden sich im Wienerwald allerhand Geschenkideen, die gemeinsame Zeit später nachzuholen. Sportlich geht es bei der geführten E-Mountainbike Genusstour mit einem zertifizierten Mountainbike-Guide durch den Wienerwald.

Aber keine Sorge: Für die Mamas sind genussvolle Stopps in den Traditionshäusern des einzigartigen Biosphärenparks fix eingeplant. Während der Anninger fast schon mediterranes Flair bietet, punkten die Touren im nördlichen Wienerwald mit Aussichten auf die Metropole Wien und dem Naturerlebnis in alten Buchenwäldern. Die Touren finden von Mai bis Oktober auf den Anninger je nach Vereinbarung, in den nördlichen Wienerwald jeweils 14-tägig freitags und samstags statt.

Zählt die Mama eher zu den Weinliebhaberinnen, ist das Weinfestival Thermenregion von 25. bis 29. Mai 2023 genau das Richtige. Bei den Veranstaltungen Sparkling Night, Wein im Park und Winzersektfrühstück können die vielen Top-Weine der Region gustiert, verkostet und vor allem auch eingekauft werden. Tickets für alle Veranstaltungen sind online erhältlich.

Mit dem renommierten Waldökologen Artur Cisar-Erlach präsentiert das vielfach ausgezeichnete Küchenteam des Berghotel Tulbingerkogel beim WienerWaldDinner ein eigens kreiertes 4-Gänge Waldmenü. Die musikalische Begleitung durch Stargeigerin Barbara Helfgott inmitten einer romantisch beleuchteten Wald-Kulisse verspricht einen stimmungsvollen Abend für die Mama. Einfach unter dem Link Gutschein kaufen und gleich selbst ausdrucken. Noch mehr Genuss verspricht die WienerWaldGenuss Führung – eine exklusive Auszeit mitten im Wald.

Gemeinsam Zeit verbringen in der Donauregion

Wer für den Muttertag ein Picknick im Grünen plant, findet entlang der Donau die schönsten Plätze: Ob mitten im Weingarten, mit Blick auf die Donau oder doch lieber im Schlosspark wie beim Muttertagspicknick auf Schloss Hof. Ein Picknick lässt sich auch perfekt mit einer Wanderung oder einem Besuch der zahlreichen Ausflugsziele, wie zum Beispiel der Garten Tulln verbinden.

Auch das Schlösserreich in Carnuntum wartet mit allerlei Muttertagsspecials auf. Im Schloss Eckartsau findet neben einem Muttertagskonzert auch eine Spezialführung „Kaiserin Zita als Mutter“ mit dem Experten Kerry Tattersall statt, ins „Reich der Störche“ geht es mit einem Naturvermittler auf dem Schlossareal Marchegg. Den krönenden Abschluss bildet das große Familienfest „Muttertag im Tierreich“ im schlossORTH Nationalpark-Zentrum. Das Fest findet bei jeder Witterung statt. Ein großes Rahmenprogramm mit Spiel- und Bastelstationen, Rangershows und Rätselrallye sorgt dafür, dass der Muttertag unvergesslich bleibt.

Auch die Schifffahrt an der Donau hat wieder voll an Fahrt aufgenommen. Bei einer Themenfahrt durch die Wachau genießt die ganze Familie ganz entspannt den Muttertagsbrunch während die herrliche Landschaft an ihnen vorüberzieht.

Geschenke, die von Herzen kommen

•Die Niederösterreich-CARD

Österreichs beliebteste Ausflugskarte öffnet die Türen zu rund 350 Ausflugszielen in und um Niederösterreich. Sie ist bei einem Neukauf um € 65,- für Erwachsene (ab 17 Jahren) bzw. um € 34,- für Jugendliche (von 6 bis 16 Jahren) online auf der Website oder digital in der Niederösterreich CARD-App erhältlich.

•Gutscheine der Niederösterreichischen Wirtshauskultur

Statt dem Muttertagsgedicht gibt es dieses Jahr ein Hauptgericht. Gutscheine der Niederösterreichischen Wirtshauskultur können online bestellt und in rund 200 Wirtshäusern in ganz Niederösterreich eingelöst werden. Kostenlos gibt es den Wirtshaus Guide mit dazu. Einfach unter dem Link bestellen!

•Die Niederösterreich Tasse

Die einzigartigen Emailtassen aus Niederösterreich wurden in der ersten Edition von der Künstlerin Linda Partaj gestaltet und vom Mostviertler Unternehmen Riess produziert. Die Künstlerin machte es sich zum Ziel, ganz Niederösterreich auf einer Tasse darzustellen. Entstanden ist dabei ein gelungener Querschnitt der Regionen, der nebenbei zu kleinen Entdeckungsreisen einlädt. Die Niederösterreich Tasse ist um € 33,60 (zzgl. Versand) online erhältlich.

Mehr Informationen finden Interessierte unter

www.mostviertel.at/muttertag

www.weinviertel.at/muttertag

www.donau.com/muttertag

www.wieneralpen.at/muttertag

www.waldviertel.at

www.wienerwald.info

www.niederoesterreich.at