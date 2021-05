Endlich! Endlich Zeit für höhere Ziele, zum Gipfelstürmen und Berge erklimmen. Und Freiheit spüren. Wir haben es uns alle verdient: Wieder Zeit zu haben für all das, was uns bewegt, berührt und Energie gibt. Nie war Urlaub so wertvoll wie jetzt!

Ambitionierte erobern die Ötztaler „Spitzen“ und „Kogeln“ in der faszinierenden Natur des hochalpinen Ötztals, das von Gletschern geformt wurde. Aber es geht auch mit weniger Adrenalin und ebenso vielen Eindrücken. Der „Wasserläufer-Rundweg“ führt am Fischbach entlang zur Brandalm und dann mit grandiosen Ausblicken weiter bis nach Burgstein. Höhepunkt: die 85 Meter lange Hängebrücke, die 220 Meter über dem Talboden schwebt.

Weitere Naturschauspiele gefällig? Eine kurze Wanderung von Um- hausen entfernt, stürzt der Horlachbach mit zwei Steilstufen und auf 159 Meter mit großem Getöse ins Tal. Der „Stuibenfall“ ist Tirols größter Wasserfall – und lässt sich auf Steigen und Aussichtsplattformen hautnah begehen und erspüren. An sonnigen Tagen sorgt er sogar für einen großen bunten Regenbogen.

Themenwege gibt es in Hülle und Fülle: Alm- und Zwergerlweg, Besinnungs- und Naturerfahrungsweg … Dazu viel Abwechslung für alle, die lieber aufs (E-)Bike steigen: 850 Kilometer (und 35.000 Höhenmeter) mit allerlei Routen sowie Bike & Hike-Strecken. Und im Tal den 52 Kilometer langen Ötztal Radweg, der abseits der großen Straßen oft entlang der Ötztaler Ache führt, durch wilde Felslandschaften und an idyllische Orte.

Architektonisch beeindruckend

Umrahmt von mächtigen Gipfeln und tief verwurzelt in den Traditionen des Ötztals präsentiert sich das architektonisch beeindruckendste Thermen-Resort der Alpen mit seinen futuristisch anmutenden Wasser- und Saunawelten: der Aqua Dome gilt als eine der ersten Adressen für Wellness und Entspannung mit seinem Thermen- und Saunen-Angebot sowie dem privaten Spa 3000 für die Gäste des Vier-Sterne-Superior-Hotels.

Gerade der Gegensatz aus rauer Ötztaler Natur und Thermen-Luxus stärkt die mentale Fitness und sorgt für frische Energie. Dazu hat der Aqua Dome beliebte Angebote wieder aufgelegt: „Entspannungszeit“ oder „Aktivzeit“ und „Bergzeit“ für alle, die in Bewegung kommen möchten, auf Schusters Rappen oder mittels (E-)Bike. Bei der „Familienzeit“ gibt es zusätzlich noch leckeres Essen und Eis, Wasserspaß und Kinderanimation. Überhaupt sind als spezielles Bergsommer-Angebot ab drei Aqua-Dome-Übernachtungen Bergbahnfahrten, geführte Wanderungen und Radtouren, kostenfreie Fahrräder und ein Bergfit-Paket für die Stärkung zwischendurch inklusive (ab Juni).

Mittendrin im „Alpenbogen“

Weil der Aqua Dome mittendrin im Herzen der Alpen liegt, hat sich der neue Kulinarik-Leitfaden durch das gesamte Haus dem Thema „Alpenbogen“ verschrieben. Denn Herkunft verpflichtet. Ötztaler Forelle mit Alpenkaviar oder das Berglamm in Waldmeister? Traditionsrezepte und landestypische Spezialitäten, Zutaten und Herstellungsmethoden aus dem Alpenraum werden adaptiert und über-raschend neu umgesetzt. Das schmeckt wie ein inspirieren-der kulinarischer Kulturaustausch!

Und endlich wieder gemeinsam. Weil man zusammen besser is(s)t!