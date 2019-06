Tel Aviv liegt als Stadt für einen spannenden Citytrip voll im Trend. Zu Recht! In nur 3 1/2 Stunden Flugzeit erreichen Sie im Direktflug die Stadt der tausend Gesichter. Mit ihrem breiten Sandstrand und ihrer aufregenden Skyline ist sie eine echte Entdeckung! Durch die unterschiedlichsten Kultureinflüsse im Laufe der Geschichte, könnte das Stadtbild kaum kontrastreicher sein: Jahrtausende alte Steinbauten in der Altstadt Jaffa, die schicken Häuser der Weißen Stadt, moderne Wolkenkratzer und Hotels am Strandufer oder das blühende Künstlerviertel Florentin – Tel Aviv ist eine wirklich bunte Mischung!

Setai Israel Hotels Purer Luxus: „The Setai“.

Schlendern Sie den Rothschild Boulevard, die vielleicht teuerste Straße in Tel Aviv, entlang und bestaunen Sie die beeindruckenden Hausfassaden. Der nördliche Teil verläuft dabei durch die Weiße Stadt, die zum UNESCO Weltkulturerbe zählt.

Jaffa, eine Stadt mit viel Geschichte

Setai Israel Hotels Die Altstadt Jaffa war schon vor Jahrtausenden Schauplatz für Geschehnisse in der Bibel.

Ein Kontrastprogramm hierzu bildet die Altstadt von Jaffa im Süden Tel Avivs. Die jahrtausendealte Stadt, die schon als Schauplatz für Geschehnisse in der Bibel diente, wurde mittlerweile restauriert. Seitdem erstrahlen Buntglasfenster in neuem Glanz und erzählen von Jaffas bewegender Geschichte. Ein guter Ausgangspunkt für einen spannenden Rundgang ist der Clock Tower oder aber Sie folgen einfach der Strandpromenade, streifen durch die Gassen, entdecken kleine Galerien und beobachten das rege Treiben an Jaffas Hafen. Über eine Wishing Bridge, auf der man seine größten Wünsche äußern kann, kommen Sie in einen hügelig gelegenen Park. Von hier aus erwartet Sie eine tolle Aussicht auf die Stadt. Der Carmel Market, ein perfekter Ort, um orientalische Gewürze, Obst, Gemüse, Käse und sonstige Lebensmittel oder auch Schmuck und Handwerkskunst zu kaufen, ist mehr als empfehlenswert. An den Essensständen können israelische Spezialitäten verkostet werden.

Setai Israel Hotels Orientalische Gewürze im Carmel Market.

Auch der Wochenmarkt Shuk HaNamal in Tel Aviv und Jaffas Flea Market sind einen Besuch wert. Wenn die Sonne hinter den Häusern verschwindet, erwacht Tel Aviv erst so richtig zum Leben. Die Auswahl des Nachtlebens ist riesig groß. Es ist eine Stadt, die für jeden Geschmack etwas zu bieten.