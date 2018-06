Bei dem Wort Sommerferien strahlen Kinder und Jugendliche gerne um die Wette. Bei den Eltern lässt sich dagegen auf der Stirn die eine oder andere Stressperle entdecken. Die Devise lautet: Ein Aktivprogramm muss her, keine Macht der Langeweile! Ein breit gefächertes Ferienangebot bieten die 49 Top-Ausflugsziele Niederösterreichs, die mit speziellen Ferienveranstaltungen im Juli und August zu überzeugen wissen.

„Gerade das Naturerlebnis wird bei uns zu dieser Jahreszeit forciert. Unsere Mitgliedsbetriebe haben sich wieder kreative Veranstaltungen überlegt, um ihren Gästen einen unvergesslichen und abenteuerlichen Aufenthalt zu bescheren“, sagt DI Wolfgang Mastny, Sprecher der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs.

Cornelia Höfer mit Tochter Mia, DI Wolfgang Mastny (Sprecher der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs), Kerstin Kummer mit Tochter Hanna und Bernd Scharfegger (Geschäftsführer Rax-Seilbahn / Scharfeggers Raxalpen Resort) freuen sich auf das vielfältige Sommerangebot. | Arthur Michalek

Mit der Natur im Einklang befinden sich Gäste im schlossORTH Nationalpark-Zentrum. Gemeinsam mit Nationalpark-Rangern werden jeden Donnerstag (14:00 – 17:00 Uhr) die Lebewesen der Au untersucht. Mit mehreren Wildkatzen-Nachtwanderungen lockt der Nationalpark Thayatal, und einen Blick hinter die Kulissen gewährt das Unterwasserreich Schrems am 6. und 25. Juli sowie am 1. August 2018. Hier versuchen sich die Gäste als Tierpfleger und versorgen die Fische und Fischotter.

Eine tierisch große Auswahl verspricht auch der Tierpark Stadt Haag, der mit über 700 Tieren und rund 70 Exemplaren ein attraktives Ausflugsziel im westlichen Niederösterreich darstellt. Im Naturpark Hohe Wand heißt es am 23. Juni, 28. Juli und 18. August 2018 jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr „Filzen mit der Alpaka-Wolle“. Neben dem Nass- oder Nadelfilzen (für Kinder ab 8 Jahren geeignet) werden die flauschigen Alpakas zu einer kleinen Wanderung ausgeführt.

Von frechen Vogelscheuchen bis hin zu Ritter Rost

Dieses Programm ist Käse? Mitnichten! In der Mini-Käserei der Käsemacherwelt Heidenreichstein legen die Kleinsten in den Sommerferien jeden Mittwoch (11:30 Uhr) selbst Hand an und produzieren ihren eigenen Käse. Dazu harmoniert perfekt das knusprige Brot der Urgeschichte, welches in Lehmkuppelöfen im archäologischen Freigelände des MAMUZ Schloss Asparn/Zaya gebacken wird. Bei dem Aktivwochenende „Brot backen“ haben Gäste am 4. und 5. August 2018 die Möglichkeit, nach einem der ältesten bekannten Rezepte Brot zu backen und dieses zu verkosten.

Im Museumsdorf Niedersulz wird in den Sommerferien jeden Dienstag (10:00 bis 17:00 Uhr) wieder eifrig gebastelt. Von kunterbunten Flugdrachen bis hin zu frechen Vogelscheuchen – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. In den Kittenberger Erlebnisgärten zu Gast ist Ritter Rost, den trotz sommerlichen Temperaturen das Weihnachtsfieber gepackt hat: Das Stück „Ritter Rost feiert Weihnachten“ wird von 4. Juli bis 5. August jeden Mittwoch, Donnertag, Freitag und Sonntag aufgeführt. Diesem festlichen Thema widmet sich auch die sommerliche Weihnachtsposse von Christian Deix & Olivier Lendl auf Schloss Laxenburg, die jeweils Samstag und Sonntag von 23. Juni bis 19. August 2018 veranstaltet wird.

Sommerlicher Kulturgenuss

Ein Besuch des Museums Niederösterreich lohnt vor allem jeden ersten Sonntag im Monat. Am 1. Juli sowie 5. August 2018 wartet auf die Kids & Teens eine Kreativstation, Museumstour sowie eine MikroLabor-Liveshow.

Das Stift Altenburg bietet am 7. Juli eine geführte Kräuterwanderung mit Bio-Bäuerin und Kräuterexpertin Sonja Schmid. Zu den gefragtesten Veranstaltungen zählt „Die lange Nacht der Klostergärten“ am 27. Juli. Start: 18:00 Uhr. Fünf Jahre und kein bisschen leise heißt es für die SONNENWELT Großschönau, die heuer ihr kleines Jubiläum feiert. In der wetterunabhängigen Ausstellung lässt es sich wunderbar in die Menschheitsgeschichte eintauchen. Zahlreiche Mitmach- und Spiel-Stationen sorgen für Spannung und Spaß bei allen Altersgruppen. Letzteres kommt auch bei der BRANDER Schiffahrt nicht zu kurz: Gleich nach dem Einstieg auf die MS Austria erhalten Kinder das BRANDNER-Piratenschiff, das bemalt und zusammengebaut wird. Somit können auch Mama und Papa die Fahrt in vollen Zügen genießen.

Mehr zu den Top-Ausflugszielen finden Sie unter: www.top-ausflug.at.

Tipp für die Ausflugssaison: Eine Vielzahl der TOP-Ausflugsziele kann mit der Niederösterreich-CARD bei freiem Eintritt besucht werden: www.niederoesterreich-card.at