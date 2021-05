Eingeläutet wird diese am 19. Mai 2021 von „TAZI“, dem neuen Rucksack der Top-Ausflugsziele. Dieser besucht in den nächsten Wochen alle Mitgliedsbetriebe und legt dabei rund 1.365 Kilometer zurück. Um nicht planlos im Land herumzureisen, bedient sich „TAZI“ der brandneuen und übersichtlichen Mobilitätskarte. Vor Ort bei den Ausflugszielen wird der Rucksack mit Eintrittskarten sowie abenteuerlichen Erlebnissen befüllt. Am Ende der Tour wird dieser mit einem Gesamtwert von rund 1.000 Euro verlost.

Es ist ein Aufatmen in der Branche erkennbar. Mit einer schrittweisen Öffnung der Kultur-, Freizeit- und Gastronomiebetriebe kommt auch der Ausflugstourismus in Niederösterreich wieder in Schwung. Geprägt wird dieser seit knapp 20 Jahren von den Top-Ausflugszielen Niederösterreichs (TAZ), die auch in der Tourismusstrategie des Landes einen gewichtigen Stellenwert einnehmen.

Vor der Corona-Pandemie verzeichneten die TAZ-Mitgliedsbetriebe rund sechs Millionen Besucherinnen und Besucher. Eine Zahl, die in diesem Jahr laut Mag. (FH) Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs, „nicht erreichbar ist, aber für Zuversicht sorgt und uns alle zu Höchstleistungen motiviert. Wir in der Arbeitsgemeinschaft stellen den Qualitätsanspruch klar über die nackten Zahlen. Unser Qualitätssiegel ist für unsere Gäste der wesentliche Anreiz, um die Ausflugsziele zu besuchen. Es steht für Gastlichkeit und gibt den Menschen Sicherheit.“

Mit „TAZI“ in die neue Ausflugsaison

Zu Fuß, mit dem Fahrrad, per Zug oder PKW – „TAZI“, der Rucksack der Top-Ausflugsziele, nutzt alle Mobilitätsangebote des Landes, um das nächste Top-Ausflugsziel zu erreichen. Insgesamt spult der Rucksack in den kommenden Wochen 1.365 Kilometer ab. Befördert wird dieser von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der jeweiligen Ausflugsziele. Seine Route führt ihn durch den Wienerwald, die Donauregion und das Weinviertel, über die Wiener Alpen bis hin zum Wald- und Mostviertel.

„Wir wollen mit dieser Aktion ein symbolisches Zeichen zum Start der Ausflugsaison setzen und den Zusammenhalt der Top-Ausflugsziele hervorstreichen. Seine Reise beginnt am 19. Mai und wird bis in den Sommer hinein andauern. Dabei wird der Rucksack von jedem Mitgliedsbetrieb mit Eintrittskarten und Gutscheinen befüllt sowie mit einem Button versehen.

Seine abenteuerliche Reise und die gewonnenen Eindrücke beim Besuch unserer Ausflugsziele lassen sich auf unseren Social-Media-Kanälen verfolgen“, bestätigt Gruber-Jansen. Mit Ende Juli sollte der Rucksack alle Top-Ausflugsziele durchlaufen haben. Die Verlosung findet im Anschluss der Aktion statt. Mit im Gepäck: Eintrittskarten und Gutscheine für insgesamt 50 Ausflugsziele mit einem Gesamtwert in Höhe von rund 1.000 Euro.

Ausblick in die Saison 2021

Für die Saison 2021 bleibt das Angebot unverändert auf einem hohen Niveau. Wählen können Gäste wieder aus den Kategorien „Bahn- & Schifffahrt“, „Burgen & Schlösser“, „Genuss-, Garten- & Erlebniswelten“, „Museen & Ausstellungen“, „Stifte & Klöster“, „Thermen & SPA“ und „Tier-, Natur- & Nationalparks“. Insgesamt führen heuer 50 Ausflugsziele das begehrte Gütesiegel in Niederösterreich – jeder einzelne Betrieb davon erfüllt die Anforderungen des 65-Punkte-Kriterienkataloges.

Dieser beinhaltet zentrale Themen wie die optimale Infrastruktur, das Gastronomieangebot und reicht bis hin zur mehrsprachigen Website. „Bei dem Gütesiegel handelt es sich um ein Qualitätsversprechen für die ganze Familie. Ein Großteil unseres vielfältigen Angebots ist auch heuer wieder mit der Niederösterreich-CARD besuchbar“, sagt Gruber-Jansen abschließend.

Mehr zu den Top-Ausflugszielen findet ihr unter: www.top-ausflug.at

Mehr zur „TAZI“ Rucksackaktion auch auf Facebook unter: www.facebook.com/topausflugsziele

Tipp für die Ausflugsaison: Eine Vielzahl der Top-Ausflugsziele kann mit der Niederösterreich-CARD bei freiem Eintritt besucht werden. www.niederoesterreich-card.at