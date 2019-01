Mag. Niclas Wright, Gärtner Reisen | Gärtner Reisen

Ibiza kann man einteilen in die „Partyzone“ im Süden und die „Ruhezone“ im Norden. Für das Partyvolk ist im Süden der „Place to be“ das hippe Strandhotel Ushuaia in der Nähe von Ibiza Stadt. Zimmer unbedingt im Ushuaia Tower reservieren! Am Weg zum weltberühmten Sonnenuntergang mit Loungemusik im Cafe del Mar an der Westküste, sollte man einen Stop im beschaulichen Dörfchen San Jose in der Bar Destino mit einer schier unendlichen Auswahl an Tapas einlegen. Auch im Süden gelegen, empfehle ich das Restaurant Es Xarcu für ausgezeichneten Fisch direkt am Meer mit Blick auf die Bucht Cala Jondal. So geht Ibiza auch: Ruhe finden Sie im hügeligen Norden Ibizas, wie in dem im Landesinneren gelegenen Finca-Hotel Atzaro. Ein im typischen ibizenkischen Inselstil erbautes Hotel mit 24 Zimmern und Top-Spa-Bereich. Die besten Steaks im Mittelmeerraum finden Sie im Restaurant Cas Pages gleich hinter Santa Eulalia. Reservierungen werden nicht entgegengenommen, aber das Warten wird auch belohnt mit einer Lammschulter aus dem Ofen, die ihresgleichen sucht! Ein Pflichtbesuch ist die legendäre Hippie-Absteige Bar Anita in San Carlos ein Stückchen weiter nördlich.