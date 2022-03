Verein der Naturparke Niederösterreich legt Fokus auf Klimaschutz

Am Donnerstag fand in St. Pölten die Generalversammlung der Naturparke Niederösterreich statt. Werner Krammer, Bürgermeister von Waidhofen an der Ybbs, bleibt Obmann des Vereins. Der neugewählte Vorstand repräsentiert erstmals alle 20 Destinationen im Wald-, Most- und Weinviertel sowie Donau-Niederösterreich, dem Wienerwald und den Wiener Alpen in Niederösterreich. Gemeinsam will man den Fokus zukünftig auf Klimaschutz und Klimawandelanpassung legen.

Mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher zieht es Jahr für Jahr in Niederösterreichs Naturparke. Die Naturparke haben es sich zur Aufgabe gemacht, die wertvollen blau-gelben Naturräume durch nachhaltige Nutzung in ihrer Vielfalt zu erhalten. „Ich freue mich sehr, dass die Naturparke von ihren Besucherinnen und Besuchern, den Naturpark-Gemeinden und in der Region sehr geschätzt werden. All das ist dem großartigen Engagement vieler Persönlichkeiten zu verdanken“, sagte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

49 Gemeinden liegen in Naturpark-Gebieten

Für Obmann Krammer ist ein Naturpark ein wichtiger Faktor für die nachhaltige Entwicklung einer Region: „Ein aktiver Naturpark ist ein Kraftplatz. Ein Platz, an dem viel in denen Bereichen Schutz, Bildung und Erholung umgesetzt wird, und zwar für Gäste wie für Einheimische.“

Der Verein der Naturparke Niederösterreich möchte zukünftig den Fokus auf Klimawandelanpassung legen. Foto: NLK Pfeiffer

Seit Beginn der Pandemie hat man die Kommunikation mit den Zielgruppen und die Angebote an die stark steigende Nachfrage angepasst. 49 Gemeinden mit über 200.000 Bewohnerinnen und Bewohnern liegen in den Gebieten der Naturparke. Wichtig für eine positive und zukunftssichere Regionalentwicklung sei letztlich eine gute Verankerung der Naturparke in der Region sowie eine enge Zusammenarbeit mit den Naturpark-Gemeinden sowie dem Land Niederösterreich, meinte Krammer.

Drei Naturparke sind Klimawandel-Anpassungsmodellregionen

Niederösterreichs Naturparke wollen sich stärker dem Klimaschutz und der Anpassung an die Folgen der Klimakrise widmen. „Es gilt, Klimaschutz und Bewahrung der Biodiversität miteinander zu verbinden, damit die Natur intakt und widerstandsfähig bleibt“, so Jasmine Bachmann, Geschäftsführerin des Vereins Naturparke NÖ. Drei der 20 niederösterreichischen Naturparke sind aus diesem Grund bereits zu sogenannten Klimawandel-Anpassungsmodellregionen geworden. Weitere sind Teil einer solchen oder einer Klima- und Energie-Modellregion.