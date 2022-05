Reger Verkehr über Christi Himmelfahrt 

Werbung

Der Ausflugsverkehr wird sich durch den Feiertag auf Mittwoch und Freitag aufteilen, die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen rechnen daher mit nicht allzu langen Verzögerungen.

Anders am Sonntagabend, hier wird es zu Staus auf den Stadteinfahrten kommen, wenn alle wieder nachhause fahren. Regional werden ein Triathlon in St.Pölten und das Narzissenfest im Salzkammergut zu Verzögerungen im Verkehrsablauf führen.

Grenzwartezeiten und Baustellen

Kurzausflüge ins benachbarte Ausland werden sich vor allem am Walserberg (A1) und vor dem Karawankentunnel (A11) bemerkbar machen. Gegenverkehrsbereiche auf der West Autobahn (A1) zwischen Salzburg Nord und Wallersee und auf der Ost Autobahn (A4) zwischen Fischamend und Bruck /Leitha werden sich im Ausflugsverkehr auswirken. Staupotential gibt es auch auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Hallein und Werfen. Mehrere Baustellen führen hier zu Fahrbahneinengungen. In Tirol wird die Fernpassstrecke (B179) durch den Ausflugsverkehr überlastet sein.

Einreiseregelungen in den Nachbarländern

Ein 3G-Nachweis ist noch bei der Ausreise nach Italien und Deutschland mitzuführen. Diese Verordnungen sind vorerst noch bis Ende Mai gültig. Im Pfingstreiseverkehr werden sie voraussichtlich keine Rolle mehr spielen. In allen anderen Nachbarländern sind die Covid-Einreiseregelungen gefallen. Auch bei der Rückreise/Wiedereinreise nach Österreich braucht man kein 3G-Zertifikat mehr.

Challenge Triathlon St.Pölten

Rund 1800 Athlet:innen werden am Sonntag, den 29. Mai, am Challenge Triathlon St. Pölten teilnehmen. Die Radstrecke hat den Start und das Ziel in Ratzersdorf und führt über die Kremser Schnellstraße (S33) und das rechte Donauufer (B33) in der Wachau. Straßensperren sind während der Veranstaltung unvermeidlich. Der ÖAMTC empfiehlt, weiträumig, z.B. über die A1, auszuweichen.

Narzissenfest in Bad Aussee

Die Anreise nach Bad Aussee wird zu Verzögerungen auf der A9 zwischen Übelbach und dem Gleinalmtunnel, der Ennstal Straße (B320) zwischen Liezen und Wörschach und bei Trautenfels, sowie auf der Salzkammergut Straße (B145) führen.