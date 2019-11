Adventmärkte im Waldviertel.

Adventmärkte im Bezirk Gmünd

Brand-Nagelberg: Adventmarkt in Brand, 14. & 15. Dezember, samstags ab 13 Uhr, sonntags ab 9 Uhr.

Eggern: Adventmarkt am 14. Dezember ab 13 Uhr.

Gmünd: Adventmarkt am 6. und 7. Dezember, jeweils ab 14 Uhr; freitags um 17 Uhr Eröffnung „Die kleine Stadt der Engel leuchtet“.

Heidenreichstein: Heidenreichsteiner Burg-Advent am 7. und 8. Dezember von 13 bis 18 Uhr mit kulinarischen Schmankerln wie Fischspezialitäten in der historischen Burgküche, weiters viele Ideen zum weihnachtlichen Dekorieren und Verschenken; samstags Pferdekutschenfahrten und Führungen durch die Burg; um 21.30 Uhr Musikfeuerwerk; sonntags um 16.30 Uhr Nikolo-Besuch.

Hoheneich: Adventmarkt am 7. und 8. Dezember, jeweils ab 14 Uhr.

Kirchberg: Adventmarkt im Schlosshof am 14. und 15. Dezember.

Litschau: Litschauer Advent am See am 30. November ab 13 Uhr.

Moorbad Harbach: Adventmarkt in der Alten Säge in Lauterbach am 8. Dezember.

Reingers: Weihnachtsmarkt beim Jugendzentrum in Grametten am 30. November ab 14 Uhr.

Schrems: Adventmarkt am 23. und 24. November am Hauptplatz, jeweils von 13 bis 19 Uhr.

Weitra: Weitraer Adventtage am 30. November und 1. Dezember, Eröffnung am 29. November um 18.30 Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr; sonntags von 9 bis 19 Uhr.

Adventmärkte im Bezirk Horn

Altenburg. Altenburger Advent, Sonntag, 15. Dezember, im Stift

Altenburg, ab 10 Uhr.

Brunn/Wild. Adventmarkt in St. Marein, 30. November ab 14 Uhr, 1. Dezember ab 11 Uhr.

Burgschleinitz-Kühnring. Adventmarkt in Zogelsdorf, 23. und 24. November, Samstag 14 bis 20 Uhr, Sonntag 13 bis 18 Uhr.

Drosendorf. Adventmarkt des Vereins Drosendorf Aktiv, 30. November ab 9 Uhr, Hauptplatz.

Eggenburg. Eggenburger Adventzauber, 22. bis 24. November, Hauptplatz, Pfarrhof, Landgasthof zum Seher, diverse Geschäfte und Ateliers; Engelsdorf: Adventmarkt „Nordstern“, 23. November. von 14 bis 20 Uhr , 24. November von 13 bis 18 Uhr.

Gars. Christkindlmarkt. 7. und 8. Dezember am Hauptplatz, im Rathaus und im Pfarrhof; Dorf-Advent in Zitternberg, 23. November, ab 15 Uhr.

Geras. Adventmarkt in Trautmannsdorf, 29. November ab 18 Uhr, 30. November ab 17 Uhr, 1. Dezember ab 14.30 Uhr, Feuerwehrhaus.

Horn. Mühlfelder Weihnachtsmarkt, 23. November, 14 bis 20 Uhr, Dorfgemeinschafthaus; 15 bis 17 Uhr Kinderbasteln, Adventmarkt der Sonderschule Horn, 30. November, ab 10 Uhr; Advent im Kunsthaus Horn, 5. bis 8. Dezember, offizielle Eröffnung: Freitag, 6. Dezember, 17 Uhr.

Langau. Weihnachtlicher Bauernmarkt der Selbstvermarkter, 30. November, 9 bis 17 Uhr,

Freizeithalle.

Meiseldorf. Weihnachtsmarkt und Punschstand der ÖVP, 23. November, Wappensaal, Gemeinde, ganztägig.

Pernegg. Weihnachts-Bauernmarkt des Dorferneuerungsvereines, 23. und 24. November, Samstag ab 11 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr, Vereinshaus.

Röhrenbach. Vorweihnachtlicher Advent im Schloss Greillenstein, 24. November, ab 13 Uhr.

Rosenburg-Mold. Waldviertler Christkindlmarkt auf Schloss

Rosenburg, 23. & 24. November, 30. November & 1. Dezember und 7. & 8. Dezember, jeweils von 11 bis 19 Uhr.

Sigmundsherberg. Advent im Waldviertler Eisenbahnmuseum, 30. November ab 11 Uhr, 1. Dezember ab 10 Uhr.

St. Bernhard-Frauenhofen. Adventmarkt des Dorferneuerungsvereines, 30. November ab 10 Uhr, Kellergasse.

Weitersfeld. Weihnachtsmarkt, 1. Dezember von 9 bis 12 Uhr,

Maria im Gebirge, Mesnerhaus.

Adventmärkte in der Region Krems Kremser Stadtadvent in der Dominikanerkirche: 22. November, 15 bis 19 Uhr; 23. und 24. November, 10 bis 19 Uhr Rehberger Kellergassenadvent: 23. und 24. November, ab 14 Uhr Kremser Advent des Kiwanis Clubs Krems-Wachau in der Dominikanerkirche: 29. November, 15 bis 19 Uhr; 30. November und 1. Dezember, 10 bis 18 Uhr Christkindlmarkt am Steinertor: 29. November bis 23. Dezember Weihnachtsmarkt beim Simandlbrunnen in Krems: 6. und 7. Dezember, 9 bis 20 Uhr Mauterner Advent , Römerhalle: 23. November, 10 bis 20 Uhr; 24. November, 10 bis 18 Uhr Advent im Hof im Gemeindehof Rohrendorf: 29. November ab 17 Uhr, 30. November ab 15 Uhr und 1. Dezember ab 10 Uhr Göttweiger Advent im Stift: 30. November bis 8. Dezember, täglich von 10 bis 18 Uhr. Jaidhofer Advent im Schloss Jaidhof: 30. November ab 11 Uhr und 1. Dezember ab 10.30 Uhr. Grafenegger Advent im Schloss und Park Grafenegg: 5. bis 8. Dezember, täglich von 10 bis 19 Uhr.

Adventmärkte im Bezirk Waidhofen/Thaya

Samstag, 23. und Sonntag, 24. November:

Adventmarkt in der Liebnitzmühle (Samstag, von 11 bis 18 Uhr/Sonntag von 10 bis 17 Uhr)

Adventmarkt am Hauptplatz und um die Pfarrkirche in Vitis (Samstag, von 9 bis 20 Uhr/Sonntag, von 9 bis 17 Uhr)

Adventmarkt des Fanclubs „Tigers“ im Gemeindesaal in Pfaffenschlag (Samstag, von 13 bis 18 Uhr/Sonntag von 10 bis 18 Uhr)

Weikertschlag. Voradventmarkt des Dorferneuerungs- und Verschönerungsvereins Weikertschlag und Oberndorf, von 14 bis 18 Uhr, im Feuerwehrhaus (nur am 23. 11.)

Donnerstag, 28. November

Adventmarkt im Carla-Shop in Waidhofen, von 8 bis 18 Uhr

Samstag, 30. November

Advent in Dietmanns ab 14 Uhr beim und im Gemeindesaal

Adventmarkt mit Puschstand, ab 14 Uhr, im Pfarrheim in Thaya

Bandlkramer-Advent mit Handwerksmarkt, ab 15 Uhr, am Sparkassenplatz und im Park (ab 20 Uhr Perchteneinzug)

Adventmarkt im Pfarrhof in Großau, von 13 bis 17 Uhr

Samstag, 30. November/Sonntag, 1. Dezember

Hollenbacher Adventmarkt des Dorferneuerungsvereins, im Dorfzentrum Hollenbach (Samstag, von 14 bis 18 Uhr/Sonntag, von 9 bis 18 Uhr)

Sonntag, 1. Dezember

Adventmarkt in Raabs mit Nikolaus- und Krampusbesuch im Meierhof, von 9 bis 17 Uhr

Samstag, 7. und Sonntag, 8. Dezember

Märchenadvent in Kautzen, Samstag, ab 14 Uhr/Sonntag ab 10.30 Uhr, beim Heimatmuseum.

Weihnachtsmarkt im Stadtmuseum Waidhofen (Samstag, von 10 bis 18 Uhr/Sonntag, von 10 bis 18 Uhr)

Adventmarkt beim Schloss Groß Siegharts (Samstag, 13 bis 19 Uhr/Sonntag, 13 bis 18 Uhr)

Samstag, 14./Sonntag, 15. Dezember

Adventmarkt in der Trausmühle - Samstag ab 14 Uhr/Sonntag ab 13 Uhr (Zufahrt über Diemschlag)

Adventmarkt des Dorferneuerungsvereins Waldkirchen, im Gemeindezentrum (Samstag, von 13 bis 18 Uhr/Sonntag, 9 bis 18 Uhr)

Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Dezember

Waidhofner Adventzauber - Adventmarkt des Vereins Pro Waidhofen in und um das Rathaus (Freitag, von 16 bis 20 Uhr/Samstag, von 13 bis 20 Uhr/Sonntag, von 13 bis 18 Uhr)

Adventmärkte im Bezirk Zwettl

Advent im Schloss Schwarzenau: Handwerkskunst aus Österreich , Samstag, 23. November 10 - 20 Uhr, Sonntag, 24. November 10 - 18 Uhr

Advent im Schloss Allentsteig: Samstag, 23. November 14 bis 19 Uhr, Sonntag,. 24. November 10 - 18 Uhr

Adventausstellung in der Gärtnerei Hackl, Freitag, 22. bis Sonntag, 24. November

Wiesensfelder Adventwochenende: Samstag, 30. November. ab 14 Uhr Adventnachmittag für Jung & Alt mit Nikolobesuch, Sonntag, 1. Dezember, ab 9 Uhr Ganztägiger Adventtag mit Kinderprogramm, Kutschenfahrren ab 14 Uhr.

Adventmarkt im Schloss Ottenschlag

Freitag, 29. November, 19 - 22 Uhr, Samstag, 30. November, 13 - 22 Uhr, Sonntag, 1. Dezember, 11 - 18 Uhr

Goldener Zwettler Advent: Herzhafter Genuss-Advent mit musikalischen Rahmenprogramm

Donnerstag, 6. und Freitag, 7. Dezember. 14 - 19 Uhr

Samstag, 8. und Sonntag, 9. Dezember, 10 - 19 Uhr

Bad Traunsteiner Advent

Kunst, Kulinarium und Kultur

Freitag, 6. Dezember, 19 - 22 Uhr, Samstag, 7. Dezember, 14 - 22 Uhr, Sonntag, 8. Dezember 9.30 - 18 Uhr

Gerungser Advent

Samstag, 7. Dezember, 9 bis 18 Uhr

Sonntag, 8. Dezember, 9 bis 18 Uhr

Dorfweihnacht Schönbach

Handwerkskunst, Kultur und ein stimmungsvolles Ambiente rund um das ehemalige Kloster

Samstag, 14. Dezember, ab 14 Uhr

Sonntag, 15. Dezember, ab 9 Uhr

SONNENTOR Advent - Besinnlicher Adventmarkt mit weihnachtlichem Zauber. Samstag, 21. Dezember, 13 - 19 Uhr, Sonntag, 22. Dezember, 13 - 18 Uhr

Martinsberger Advent, am Samstag, 7. Dezember, ab 13 Uhr, im Martinssaal

Adventeinstimmung am Alpakahof Klein Wetzles, Samstag, 23. November, von 13 bis 18 Uhr, Sonntag, 24. November, von 10 bis 18 Uhr

Adventmarkt beim OBI-Markt in Zwettl, am Freitag, 22. November, von 8 bis 13 Uhr

Adventmarkt in Schweiggers, Samstag, 7. Dezember, ab 15 Uhr, Sonntag, 8. Dezember, ab 13 Uhr, Samstag, 14. Dezember, ab 15 Uhr (um 16 Uhr Perchtenlauf mit der Brauchtumsgruppe „Gaming“), Sonntag, 15. Dezember, ab 13 Uhr

Adventmarkt in Bärnkopf des Frauenturnvereins, am Samstag, 30. November und Sonntag, 1. Dezember, jeweils ab 14 Uhr (Samstag, 16 Uhr Adventkonzert)