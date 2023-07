Die 16 schönsten Campingplätze in Niederösterreich

1. Zwerndorf | Weinviertel

MarchCamping

Der neue Campingplatz entlang der March, dem östlichsten Grenzfluss Österreichs. Die geschützte Aulandschaft, Winzerhöfe und zahlreiche Barockschlösser laden zur Erholung und Besichtigung ein.

www.marchcamping-zwerndorf.at

MarchCamping Foto: privat

2. Dobra | Waldviertel

Camping Dobra

Idyllische Lage zu Füßen der Ruine Dobra am gleichnamigen Stausee. Badestrand, Stand-Up-Paddling, Fischerei und Bootsverleih. Stromanschluss für Camper, Gastronomie „Haus am See“.

www.camping-dobra.at

Camping Dobra Foto: Camping Dobra

3. Purgstall | Mostviertel

Activ Camp

Komfortable Stellplätze, Badebiotop mit Liegewiese, Bocciaplatz und Restaurant. Für Kinder gibt es einen Spielplatz und einen Minizoo. Geschäfte, Gasthäuser, Museen und ein Freibad sind fußläufig erreichbar.

www.topcamp.at

Activ Camp Foto: Activ Camp

4. Oberretzbach | Weinviertel

Waldcamping Hubertus

Am Campingplatz im Retzer Land lässt sich das ganze Jahr über Erholung pur erleben: Wer Ruhe und Natur genießen will ist hier ebenso richtig wie Weingenießer, Wander- und Radfreunde.

www.waldcamping-hubertus.at

Waldcamping Hubertus Foto: Franz Enzmann

5. Langau | Waldviertel

Seecamping Langau

Idyllisch, direkt am Bergwerksee, liegt der Campingplatz Langau. Pluspunkte: Hausgemachte Speisen, Klettergarten, Beachvolleyballplatz, Kinderspielplatz, Möglichkeit zum Wasserskifahren.

seecamping-langau.at

Seecamping Langau Foto: Hannes Messmann

6. Willersbach | Mostviertel

Campingplatz Krenn

Direkte Lage an der Donau, hochwassersicher, Strom-, Wasser und Kanalanschlüsse, Dauerstellplätze und Plätze für Zelte. Gäste mit Boot. Freizeit: Rad, Wandern, Ausflüge, Gasthaus mit regionaler Küche und Spielplatz.

www.gasthof-krenn.at

Campingplatz Krenn Foto: Peter Führer

7. Poysdorf | Weinviertel

Campingplatz Veltlinerland

Mit direkter Lage am Teich überzeugt der Campingplatz nicht nur mit Badespaß, sondern auch mit zentrumsnaher Lage, Weingenuss und Radrouten. Auch für Schulcamps stehen Zelte zur Verfügung.

www.vinoversum.at/poysdorf/campingplatz

Campingplatz Veltlinerland Foto: Werner Kraus

8. Reingers | Waldviertel

Haarstubencampingplatz

Österreichs nördlichster Campingplatz liegt am Müllerteich, umgeben von Wäldern. Das Hauptgebäude ist einer Waldviertler Haarstube nachempfunden. Zu den Freizeitangeboten zählen Kinderspielplatz, Pumptrack, eine Hanfausstellung sowie Wander- und Radrouten. Für Verpflegung sorgt das Hanfdorf-Gasthaus.

www.reingers.gv.at

Haarstubencampingplatz Foto: Gemeinde Reingers

9. Emmersdorf | Mostviertel

Donaucampingplatz

In ruhiger Lage bietet der Campingplatz rundum viele Rad-, Wander- und Bademöglichkeiten. Der Platz ist besonders familienfreundlich. Highlight sind die Nächtigungen in Weinfasshütten mit Donaublick.

www.donaucamping-emmersdorf.at

Donaucampingplatz Foto: Larisa Serban-Colesnicov

10. Raxalpe | Süden

Campen am Fuße der Rax

Der Platz ist nur wenige Meter von der Rax-Seilbahn entfernt und somit der perfekte Ausgangspunkt für Ausflüge. Campen mit Wohnwagen oder Zelt möglich.

www.camping.raxalpe.com

Campen am Fuße der Rax Foto: Katrin Nusterer

11. Piestingtal | Süden

Campingplatz Kohlhofmühl

Entspannung inmitten der Natur gibt es am Campingplatz Kohlhofmühle in Neusiedl. Sehr gute Infrastruktur, 120 Stellplätze. Rollstuhlgerechte Sanitäranlagen.

www.kohlhofmuehl.com

Campingplatz Kohlhofmühl Foto: Oliver Berger

12. St. Veit/Berndorf | Süden

Seecamping Masai Mara

Campen direkt am See, Fahren mit Tretboot, Ruderboot oder Kajak, alternativ Stand-Up-Paddeln , schwimmen zur neuen Schwimminsel. Fischen ist erlaubt, Angeln können ausgeborgt werden.

www.seecamping-masai-mara.at

Seecamping Masai Mara Foto: Holzinger

13. Krems | Zentralraum

ÖAMTC-Campingplatz

Idyllisch an der Donau gelegen, ermöglicht dieser Platz auf mehr als 60 Stellplätzen unvergessliche Camping-Erlebnisse. Dazu gehören eine moderne Ausstattung, ein Buffet und vier Miet-Mobilheime.

www.campingkrems.at

ÖAMTC-Campingplatz Foto: Martin Kalchhauser

14. St. Pölten | Zentralraum

Camping am See

Lage in der Stadt und doch im Grünen. In nur zwei Minuten ist man am Badesee. Mit Bus oder Rad geht’s schnell zu Veranstaltungen und den Gastro-Betrieben, vom Imbissstand bis zum Haubenlokal.

campingamsee.co.at

Camping am See Foto: Camping am See

15. Tulln | Zentralraum

Donaupark Camping

Zelteln beim Aubad und dem Donauradweg, 120 Stellplätze, Komfortangebot und Mobilheime, WLAN, Shop, Restaurant und großer Kinderspielplatz.

www.campingtulln.at

Donaupark Camping Foto: Donaupark Camping

16. Traisen | Zentralraum

Terrassen Camping

Am Hügel lokalisiert werden Waldbaden, Wandern und tolle Aussicht geboten. Es gibt Spielplätze, einen Shop, ein Café-Bistro, einen solarbeheizten Pool und mehr.

www.camping-traisen.at