Genießen Sie den einzigartigen Flair, den individuellen Charme und die kulinarischen Höhepunkte der Insel. Die Taverne „Am Ende der Welt“ in Marathokampos ist für mich die beste auf der Insel und ein absolutes Muss bei einem Samos-Aufenthalt. Sehr zu empfehlen sind der gegrillte Fisch oder die Zucchini in Bierteig. Zu meiner absoluten Traumbar am Traumstrand gehört die Calma Beach Bar in Kokkari. Die Besitzer sind mit Leib und Seele für das Wohlbefinden der Gäste da und um etwa 7 Euro sind zwei Liegen und ein Schirm am Strand reserviert! Auch das Restaurant Sophias Place in Kokkari ist sehr empfehlenswert. Schon beim Lesen der Speisekarte läuft einem das Wasser im Mund zusammen.

privat Gundula Moser, Gärtner Reisen



Bei einer Wanderung zu den Potami-Wasserfällen sollte man die Badesachen nicht vergessen. Das Quellwasser ist erfrischend kalt, hat man sich aber einmal überwunden, schwimmt man in eine einzigartige Wasserwelt. Wer ein kleines, geschmackvolles Hotel sucht, ist im Armonia Bay of Samos genau richtig. Das Haus liegt etwas versteckt an einem Hang – mit herrlichem Blick aufs Meer.