Uriger Erlebnisurlaub zwischen Kühen, Heu und Traktor

Urlaub am Bauernhof erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. In den vergangenen drei Jahren der Pandemie verzeichneten die Betriebe einen bemerkenswerten Anstieg der Buchungen. Auswertungen von Online-Daten für Trends und Verwendung von Suchbegriffen zeigen einen ersten Rückgang, jedoch auf hohem Niveau. Portalleiter Roland Bamberger sagt dazu: „Viele Gäste bleiben statt zwei Wochen nur eine, statt einer Woche drei bis fünf Nächte. Dies könnte ein Hinweis auf ein verändertes Reiseverhalten sein, das durch verschiedene Faktoren wie Zeitmangel, die wirtschaftliche Situation oder den Wunsch nach einem abwechslungsreicheren Urlaubserlebnis beeinflusst wird".

Traktor fahren und Tiere füttern sind besonders beliebte Tätigkeiten

Bamberger sieht aktuell einen Trend zum naturnahen, preisgünstigen Urlaub mit kurzen Anreisewegen. „Urlaub auf dem Bauernhof ist ideal, um die Schönheiten der Natur zu entdecken oder die Arbeit auf dem Bauernhof hautnah mitzuerleben“, sagt er. Eine Auswertung der Suchanfragen auf bauernhofurlaub.info bestätigt dies. An erster Stelle steht die aktive Mitarbeit auf dem Bauernhof. Die beliebtesten Tätigkeiten sind etwa Traktor fahren, Tiere füttern und Hühnereier einsammeln.

Viele Urlaubsinteressierten suchen Höfe in Bahnhofsnähe aus, um mit der Bahn anreisen zu können. Einige Bauernhöfe bieten dazu einen Hol- und Bringservice an. Die beliebtesten Regionen für Urlaub auf dem Bauernhof liegen in Tirol, Salzburg, vor allem im Pinzgau und Pongau, in der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein sowie in Oberösterreich. In Deutschland ist Bayern das beliebteste Bundesland vor Rheinland-Pfalz und Thüringen.

Insgesamt gibt es mehr als 2.700 Bauernhöfe aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz, die auf dem Portal zu finden sind. 954 Höfe sind es in Österreich, 166 in Niederösterreich.