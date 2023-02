Naturwunder, zum Staunen schön: Parks im Südwesten Amerikas

In den Südwesten der USA reisen Besucher wegen der atemberaubenden Natur mit schneebedeckten Bergen, durch Erosion geformten Sandsteingebilden in Form von Brücken, Bögen oder seltsamen Hoodoos-Felsen. Der Name Utah stammt vom Stamm der Ute, dem Volk der Berge. Die fleißigen Mormonen (derzeit 70 Prozent) haben das das oft karge Land zu einem blühenden Bundesstaat geformt. Deswegen Bienenkorb-Staat! Staatsvogel ist die Möwe, Staatsobst die Kirsche und der Colt M1911 die Staatswaffe.

In Southern Utah sind die „Mächtigen Fünf“: Arches, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef und Zion. Die beste Jahreszeit für eine Reise ist im Frühjahr und Herbst. „So eine Reise ist besonders geeignet für Familien mit fast schon erwachsenen Kindern, die ein letztes Mal gemeinsam mit den Eltern verreisen“, verrät Visit-USA-Experte Werner Marschall. Vom Flughafen in Las Vegas kommt man gut ins südliche Utah. Das Drehkreuz für Flugverkehr in Utah ist der Airport in Salt Lake City.

www.visitutah.com

www.visit-usa.at