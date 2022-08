Kanadische Sportler erobern die Welt

Werbung

Wenn Sie die US Open verfolgt haben, ist Ihnen der Name Leylah Fernandez wahrscheinlich ein Begriff. Sie ist eine 19-jährige aufstrebende Sportlerin aus Montreal, die das Finale der US Open 2021 erreicht hat. Eines der größten Tennisturniere der Welt. Erst vor ein paar Jahren gewann eine andere junge Kanadierin, Bianca Andreescu, die US Open gegen keine Geringere als die legendäre Serena Williams. Kanada hat sich in letzter Zeit auf der Weltbühne des Frauensports hervorgetan. Ob der Gewinn der Eishockey-Weltmeisterschaft oder die Goldmedaille im Frauenfußball bei den Olympischen Spielen - es gibt Namen von Sportlern, die Sie kennen sollten, die groß geworden sind.

Leylah Fernandez ist im Moment vielleicht der wichtigste Name. Wie viele Kanadier ist sie eine Kanadierin der ersten Generation. Ihr Vater ist Ecuadorianer und ihre Mutter ist Filipino. Ihre jüngere Schwester Bianca Jolie ist ebenfalls ein Tennisprofi. Bei den Monterrey Open 2021 gewann sie ihren ersten Titel bei einem WTA-Einzel-Turnier. Im Einzel steht sie auf Platz 66, der höchsten Platzierung ihrer Karriere, die sie am 14. Juni 2021 erreichte. Es gibt viele Ähnlichkeiten mit ihrer heimischen Gegnerin Bianca Andreescu.

Andreescu wurde in Mississauga, einem Vorort von Toronto, geboren. Ihre Eltern wanderten 1994 von Rumänien nach Kanada aus, als ihr Vater dort einen Job bekam. Der Vater von Andreescu arbeitet als Maschinenbauingenieur für ein Automobilunternehmen. Als sie 12 Jahre alt war, begann sie ernsthafter zu trainieren. Sie ist der erste kanadische Tennisstar, der einen Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen hat, und der erste, der seit 50 Jahren die Canadian Open gewonnen hat. Sie ist außerdem die erste Spielerin, die seit Maria Sharapova im Jahr 2004 als Teenager einen Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen hat. Ihr Spiel kombiniert Kraft und Vielseitigkeit und wird von Tenniskommentatoren und -journalisten als " ein Vergnügen zum Zuschauen " bezeichnet. Sie genießt große Anhängerschaft sowohl aus Kanada als auch aus Rumänien. Obwohl die Jahre seit ihrem Sieg im Jahr 2019 von Verletzungen geprägt waren, gilt sie immer noch als eine der besten Tennisspielerinnen der Welt.

Marie-Philip Poulin-Nadeau ist eine kanadische Eishockeystürmerin, die Kapitänin der kanadischen Nationalmannschaft ist. Sie ist zweimalige Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin mit der kanadischen Nationalmannschaft. Marie-Philip Poulin erzielte bei den ersten beiden Olympischen Spielen, an denen sie teilnahm, 2010 (bei den Olympischen Spielen in Vancouver, als Kanada Gastgeber war) und 2014, das Siegestor und wurde von ihren Teamkolleginnen und den Medien "Captain Clutch" genannt.

Aber die vielleicht beeindruckendste Leistung der Kanadier in diesem Sommer war die Goldmedaille, die das kanadische Frauenfußballteam bei den Olympischen Spielen gewann. Die Kapitänin dieser Mannschaft war Christine Sinclair. Nachdem das Team bei den Olympischen Spielen 2012 in London dem Titel so nahe war, wurde Sinclair im Finale gegen Schweden am 6. August 2021 ein Elfmeter zugesprochen, den Jesse Fleming in der zweiten Hälfte der regulären Spielzeit verwandelte. Nach einem 1:1-Unentschieden in der Verlängerung gewann Kanada schließlich mit 3:2 im Elfmeterschießen und holte damit zum ersten Mal die Goldmedaille im Frauenfußball. Im September 2013 wurde Sinclair in Kanadas Walk of Fame aufgenommen, und im Juni 2017 wurde sie zum Officer of the Order of Canada ernannt.

