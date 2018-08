Wer hochwertigen Weingenuss schätzt, hat am Wochenende die Qual der Wahl: Eine besondere Dichte an spannenden Weinveranstaltungen in allen Weinregionen an der Donau macht Lust auf eine Landpartie. Im Oktober gibt es überdies ein spezielles Angebot, wo Interessierte in der Wachau bei der Weinlese mithelfen, und dem Kellermeister dabei über die Schulter schauen können.

Wer gerne hervorragende Weine im Glas hat, und das am liebsten im stimmungsvollen, authentischen Ambiente im dazu passenden Weinanbaugebiet, der hat am Wochenende ausgiebig Gelegenheit dazu: In allen Weinanbaugebieten entlang der Donau laden Winzer weininteressierte Gäste zu exklusiven und interessante Veranstaltungen ein.

Weinregion Wachau

Spitzer Graben Erlebnistage: 31. August –2. September

Im „Spitzer Graben“ – einem Seitental des Donautals- das bei Spitz in Richtung Waldviertel führt, befinden sich die steilsten Weinterrassen der Wachau, auf denen unter schwierigen Bedingungen Spitzenweine produziert werden. Einmal im Jahr laden die Orte im Spitzer Graben zu einem großen Fest, bei dem die Top Weine und kulinarischen Highlights aus der Region genossen werden können. Probieren können Genussliebhaber unter anderem Käse von der Biokäserei Roland Berger, Chilispezialitäten von Ráána Chili Garden, Fische von der Biofischzucht Österreicher und Weine von Spitzenwinzern aus dem Spitzer Graben.

Weinregion Kremstal

Rohrendorfer Kellergassenfest : 31. August –2. September

Heuer ist es wieder soweit! Nur alle zwei Jahre lädt die Rohrendorfer Kellergasse – die längste Niederösterreichs - zu einem besonders stimmungsvollen Fest ein. Fast 2 km lang erstreckt sie sich durch die pittoreske Kremstaler Weinriedenlandschaft. Rund 30 Kellerbesitzer öffnen am kommenden Wochenende ihre Tore um Besuchern Herzhaftes aus der Küche und Erfrischendes aus dem Wein-Keller anzubieten. Aber auch hochwertiges Kunsthandwerk regionaler Künstler findet sich in so manchem Presshaus.

Weinregion Kamptal

Kostbares Kamptal, 1. – 16. September

Beim Eventreigen „Kostbares Kamptal“ laden die Kamptaler Winzer vom 1. bis zum 16. September zu exklusiven Degustationen und außergewöhnlichen kulinarischen Begegnungen ein. Im Mittelpunkt steht dabei der Weinjahrgang 2017, der jetzt im Spätsommer zur Hochform aufläuft. Zum vinophilen Heimmatch haben sich einige Winzer hochkarätige Gäste eingeladen, die für großartige Zusammenspiele von Kamptaler Weinen und auswärtiger Küche sorgen. So ist nicht nur der jüngste 3-Hauben-Koch der Welt Harald Irka zu Gast, sondern auch der Wiener Hauben-Koch Martin Schmid und sein Linzer Pendant Christian Göttfried.

Weinregion Wagram

Weinherbst am Wagram: 1./2. und 8./9. September

Zum ersten Mal öffnen die Wagramer Winzer zusätzlich zum Weinfrühling auch im Herbst die Pforten und laden zum Verkosten Ihrer Weine ein. Neben offenen Winzerhöfen werden auch Weingartenwanderungen und Weinkulinarien angeboten. Eine tolle Gelegenheit, um sich durch die Wagramer Weine zu kosten.

Weinregion Traisental

Kellergassenfest Reichersdorf und Hauermarkt: 31. August -2. September

Die Reichersdorfer Winzer verwandeln die Kellergasse am kommenden Wochenende in eine Genussmeile der besonderen Art: Für Unterhaltung sorgt die Volkstanzgruppe, auch geführte Weinriedenwanderungen werden angeboten.

Selbst Wein lesen in der Wachau: 1. - 12. Oktober

Den Wein zu genießen, ist eine Sache, aber die Trauben selbst zu ernten, eine andere. Wer die Stimmung bei der Weinlese miterleben will und hautnah vom Winzer Wissenswertes über den Wein erfahren will, der hat die Möglichkeit vom 1. bis 12. Oktober bei „Laglers Weinerlebnis“ wochentags bei der Weinlese des Wachauer Weinguts Lagler mit dabei zu sein und dem Kellermeister dabei über die Schulter zu schauen. Dabei kann man wundervolle Herbsttage in der Natur genießen. Zum Abschluss erhält jeder Teilnehmer ein persönliches Diplom!