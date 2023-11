Alle Adventmärkte in Niederösterreich auf einen Blick

Weihnachtliches für Generationen in Lichtenau: Gesunde Gemeinde Lichtenau &

Community Nurse Michaela Braun; am Samstag, 18. November.

Andreasmarkt Gföhl: im Gföhler Stadtzentrum; am Samstag, 25. November, ab 8 Uhr.

Krumauer Vorweihnacht (am Hauptplatz), am Samstag, 25 November und Sonntag, 26. November.

Ottensteiner Schloss Advent: Freitag, 1. Dezember ​bis Sonntag, 3. Dezember.

Advent in Allentsgschwendt: Adventkranzweihe, Eröffnung der

Weihnachtskrippe in der „Alten Schule“ – Dorferneuerungsverein Allentsgschwend; am Samstag, 2. Dezember, ab 17 Uhr.

Jaidhofer Advent im Schloss Jaidhof: Museumsverein Altes Eishaus; Samstag, 2. Dezember und Sonntag, 3. Dezember.

Weihnachtsmarkt der Familie Stumpfer in Brunn am Wald: zu Gunsten des St. Anna Kinderspitals

(im Innenhof des Gasthauses Schindler); am Samstag, 2. Dezember und am Sonntag, 3. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Adventmarkt der Pfarre Rastenfeld: am Samstag, 2. Dezember und Sonntag, 3. Dezember.

Adventkonzert in der Pfarrkirche Gföhl (Musikverein Gföhl); am Sonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr.

Nikolausfeier in der Pfarrkirche Gföhl; am Mittwoch, 6. Dezember, um 16.30 Uhr

Nikolaus-Aktion der Landjugend St. Leonhard/Hw.: Freizeitanlage Wolfshoferamt; am Mittwoch, 6. Dezember und am Donnerstag, 7. Dezember, jeweils von 15 - 20 Uhr.

Der Nikolaus kommt nach Rastenfeld: Ort. Pfarrstadl – Dorferneuerungsverein Rastenfeld; am Donnerstag, 7. Dezember, von 16 - 18 Uhr.

Lichtenauer Advent am Hauptplatz: Verein Tradition & Kunst; Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember.

Ottensteiner Kinder-Schloss-Advent; Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember.

Adventkonzert der Singgemeinschaft der Gföhler Bäuerinnen: Im Gasthaus Braun in Gföhl; am Samstag, 9. Dezember, um 19 Uhr.

Lichterzauber-Benefizhütte für das Ö3-Weihnachtswunder in Gföhl (Im Pfarrgarten); am Sonntag, 10 Dezember ab 14 Uhr.

Glühweinstand der Landjugend St. Leonhard/Hw. (Freizeitanlage Wolfshoferamt); am Samstag, 16. Dezember.

Adventfensterschaun in Wilhalm (Dorfgemeinschaft Wilhalm); am Sonntag, 17. Dezember, 13 Uhr.

Konzerte der Musikschule Gföhl im Gasthaus Braun in Gföhl; am Dienstag, 19. Dezember und Donnerstag, 21. Dezember, jeweils um 18 Uhr.

Weihnachtsfeier der Mittelschule Rastenfeld; am Donnerstag, 21. Dezember.

Verteilung des Friedenslichtes durch die Pfadfindergilde Gföhl (Gildeheim in der Langenloiser Straße); am Sonntag, 24. Dezember.

Verteilung des Friedenslichtes im FF-Haus Wolfshoferamt; am Sonntag, 24. Dezember, 9 bis 12 Uhr.

Weihnachtskino in den Gföhler Lichtspielen (Animationsfilm "Ein Weihnachtsfest für Teddy"); am Sonntag, 24. Dezember, 14 Uhr.

Turmblasen im Anschluss an die Christmette in der Pfarrkirche Gföhl (Musikverein Gföhl); am Sonntag, 24. Dezember, 23 Uhr.

Turmblasen nach der Christmette in der Pfarrkirche St. Leonhard/Hw. (Musikkapelle St. Leonhard/Hw.); am Sonntag, 24. Dezember um 23 Uhr.

Kittenberger Adventzauber, Schiltern: 11. November bis 7. Jänner, täglich 11.30 bis 19 Uhr (24., 25., 31. Dezember sowie 1. Jänner geschlossen).

Konzert der Tschingle Bells Combo, 16 Uhr. www.kittenberger.at

Langenloiser Advent, mit zahlreichen Veranstaltungen, z. B. Advent im Schloss Schiltern, Weihnachtsmarkt im Schloss Haindorf, Buchpräsentationen, Advent im Pfadfinderheim, Zöbinger Advent, Adventkonzerten unter www.langenlois.at

Weißenkirchen, Adventmarkt, Teisenhoferhof, 25. und 26. November. www.weissenkirchen-wachau.at

Dürnstein, Wachauer Advent im Schloss, an den Wochenenden von 2. bis 17. Dezember sowie am 8. Dezember. www.wachaueradvent.at

Adventbesinnung mit Prälat Maximilian, Schloss, 8. Dezember.

Winterfeuer bei der Fesslhütte, 16. Dezember.

Adventkonzerte am 10. und am 16. Dezember. www.duernstein.at

Spitz, Advent im Schloss, 2. und 3. Dezember. Adventkonzert 8. Dezember. www.spitz.at

Rossatz-Arnsdorf, Wintersonnenwende an der Donaulände in Hofarnsdorf, 21. Dezember www.rossatz-arnsdorf.at

Mühldorf. Konzert Stella Jones, 1. Dezember. www.muehldorf-wachau.at