Stille Zeiten, großer Zauber: Advent in Niederösterreich

Tourismuslandesrat Jochen Danninger meint: „Der Advent in Niederösterreich ist ein besonderes Erlebnis, und heuer finden zahlreiche Adventmärkte statt. So gelingt die Einstimmung auf das Weihnachtsfest auf festliche und genussreiche Weise. Zauberhafte Adventmärkte lassen Kinderaugen glänzen und erzeugen auch bei den Erwachsenen gespannte Vorfreude. Lassen Sie sich verzaubern und besuchen Sie den einen oder anderen Christkindlmarkt. Genießen Sie den Advent in Niederösterreich!“

Auch Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung Michael Duscher betont: „Im ganzen Land kann man jetzt regionales Kunsthandwerk, Kulturdarbietungen und weihnachtliche Gaumenfreuden erleben.“

Dabei ist für alle etwas dabei: Kinder- und Familienprogramm, sowie die Vorweihnachtszeit mit Erholung. „Die aktuelle Städtekampagne zeigt, wie reizvoll Niederösterreichs Städte sind – ganz besonders auch in der Vorweihnachtszeit!“, so Duschek.