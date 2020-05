Marillenkirtag zum zweiten Mal seit Bestehen abgesagt .

Auch der Marillenkirtag, der von 17. bis 19. Juli in Spitz an der Donau über die Bühne hätte gehen soll, fällt der Coronakrise zum Opfer. Dabei handelt es sich um die erst zweite Absage in der 70-jährigen Geschichte der Traditionsveranstaltung.