Die Fähre zwischen Weißenkirchen und St. Lorenz in der Wachau ist am 1. November zum letzten Mal in Betrieb, die Verbindung zwischen Klosterneuburg und Korneuburg am 2. November, teilte der ÖAMTC am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Ganzjährig unterwegs ist die Donaufähre Spitz-Arnsdorf in der Wachau. Die Betriebszeiten sind von November bis Ende März allerdings nur wochentags von 6.15 bis 11.15 Uhr und von 15.30 bis 18.00 Uhr.