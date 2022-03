Wachauer Marillenbäume bald in Vollblüte

Werbung

Die Vollblüte der Wachauer Marillenbäume steht unmittelbar bevor. Dieses Wochenende soll es so weit sein und rund eine Woche lang andauern. Auf www.marillenbluete.at zeigt eine Webcam, wie es um den aktuellen Blühfortschritt steht. Außerdem gibt es dort Tipps, an welchen Orten man die Blüten am besten sehen kann.

Foto: Donau Niederösterreich Tourismus GmbH

Von 26. bis 27. März laden ausgewählte Mitgliedsbetriebe des Vereines Original Wachauer Marille zwischen 10 und 16 Uhr in ihre blühenden Marillengärten. Sie bieten auch diverse Marillenprodukte zum Erwerb an. Die Fähre Spitz verlängert ihre Betriebszeiten an diesen beiden Tagen und fährt von 10:15 bis 17:00 Uhr.

Wandern, Radfahren oder per Bus durch die Wachau

Mittlerweile ein Klassiker zur Marillenblütenzeit ist eine Wanderung am Marillenweg. Marillenbauer Harald Aufreiter hat den 4,5 Kilometer langen Weg gestaltet, der durch seine Marillengärten in Krems-Angern führt, immer mit Blick auf die Donau und das Stift Göttweig. Auf Infotafeln erfahren Interessierte mehr rund um die Marille.

Wer lieber mit dem Rad fährt, kann den Donauradweg benutzen. Dieser führt zwischen Krems und Willendorf nördlich und Mautern und Rossatz südlich der Donau vielerorts an Marillengärten vorbei. Die Busse der Wachau-Linie 715 nördlich der Donau und 720 südlich der Donau fahren stündlich zwischen Melk und Krems und halten in allen größeren Orten der Wachau.