Adventangebote im Marchfelder Schlösserreich.

Am zweiten Adventwochenende möchten die Veranstalter das Publikum im Speicher und Schlosspark Marchegg wieder in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. In heimeliger Atmosphäre warten kunsthandwerkliche Arbeiten, Backwerk, Weihnachtskrippen, Christbäume sowie Geschenkideen aus Glas, Wolle, Filz und Holzkunst, entdeckt zu werden.

Künstler aus der Region stellen ihre Werke vor und so manche Leckerei will verkostet werden. Die kleinsten Gäste dürfen Ponyreiten und Alpakas bestaunen - und möglicherweise werden sie dabei vom Nikolo überrascht? Lassen Sie sich mit Familie und Freunden verzaubern.

Öffnungszeiten: 6. bis 8.12, Fr 13 bis 19 Uhr, Sa 10 bis 19 Uhr und So 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei!