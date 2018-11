Für lukullische Genüsse und musikalische Untermalung ist gesorgt. Ein buntes Programm bürgt für gute Unterhaltung. Lassen Sie sich vom floral geschmückten Schloss und seinem Ambiente entzücken und stimmen Sie sich an diesem historischen Ort auf die Weihnachtszeit ein. Erleben Sie außerdem bei einer Führung durch die kaiserlichen Privaträume des Schlosses die Geschichte der letzten Tage von Kaiser Karl und seiner Familie in Österreich vor ihrer Abreise ins Exil.

ZIHRs Floraler Advent: 17.-18.11. und 24.-25.11.2018, Sa 12-19 Uhr, So 12-18 Uhr. Eine Fülle an Geschenkideen wartet im weihnachtlich geschmückten Schloss Eckartsau.

Regionaler Advent: 1.-2.12.2018, Sa 12-21 Uhr, So 12-19 Uhr. Aussteller und Vereine aus Eckartsau präsentieren sich in diesem wahrlich imperialen Ambiente.

Eintritt frei, Schlossführungen zum Sondertarif von 8,- pro Person.