Ein Dreieck, noch ein Dreieck, noch eines und noch eines. Dann ein Quadrat, ein Bogen, ein Schiffchen, eine Rosette ... Und am Ende? „Eine perfekte Kugel“, lacht Renata Samojedna. Denn auch wenn das, was die Langenzersdorferin aus Dreiecken, Quadraten, Vielecken macht, ganz federleicht aussieht, ist es fast so schwer wie Mathematikmatura.

Ein mathematischer Bauplan

Jede Ecke, jede Falte, jeder Winkel muss passen, sonst, sagt die Kunsthandwerkerin, die seit zehn Jahren Kugeln faltet, „kommt keine Kugel heraus“. So einfach ist das. Und so schwierig. Der Bauplan kommt vom antiken Mathematik-Pionier Archimedes. Die Handfertigkeit von jahrelanger Übung. Und das Prinzip aus der Papierkunst. „Was ich mache“, erzählt die gebürtige Polin, „ist eine Schwester von Origami“, also der japanischen Kunst des gefalteten Papiers.

Nur wird bei ihr auch geklebt. Und das „nimmt viel Zeit in Anspruch“. Fünf Stunden braucht Samojedna für eine Kugel mit rund zehn Zentimetern Durchmesser, und fünf bis acht Blätter Papier. A4 muss das sein, 80 Gramm haben und eine starke Farbe. „Das ist auch wahnsinnig schwierig, viele Farben bekommt man heute gar nicht mehr, so ein dunkles Rot zum Beispiel, das ist jedes Jahr ein Problem.“ Sie beziehe ihre Papiere aus ihrem Heimatland Polen, wo sie die Kunst des Papierfaltens auch gelernt hat.

„Das sind Handwerke, die nur noch eine Person im Dorf macht.“ Das habe sie fasziniert. Und das habe sie dann auswendig gelernt. „Ich bin Perfektionist. Entweder man macht es perfekt oder gar nicht!“ Schon in der Schule, „im Kommunismus“, hätten sie Papierschmuck gebastelt, Krakauer Krippen aus Staniolpapier, „aus allem, was glänzt und was da war“. Glaskugeln gab es keine. Aber Scherenschnitte aus Papier. „Damit bin ich aufgewachsen.“

Papierkunst zum Anfassen

Heute faltet Renata Samojedna ihre Kugeln für Adventmärkte. In Orange, Rot, Blau, Gelb und in 32 anderen Farben. Und: „Zum Anfassen.“ „Meine Kugeln sind so robust, da kann man sich fast draufsetzen!“ Wie auf die Handstickereien, mit denen die Wahl-Niederösterreicherin gerade angefangen hat. „Ich such’ mir immer Sachen, die niemand mehr macht …“